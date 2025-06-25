Национальный олимпийский комитет Казахстана в очередной раз провел акцию «Рожденный в Олимпийский день». Мероприятие было приурочено к празднованию Международного олимпийского дня, который отмечается ежегодно 23 июня.

Фото: НОК

Все дети, появившиеся на свет в этот день, получают подарки: позд­равительные письма и памятные комплекты одежды для новорож­денных. В этом году в упаковке подарков приняли участие хоккеисты сборной Казахстана Самат Данияр и Владимир Волков. Акция стартовала ровно в полночь и охватила всю республику. К инициа­тиве подключились 240 родильных домов по всему Казахстану. Каждому малышу будет передан подарочный набор, включающий боди с надписью Olympian is born и открытку от имени казахстанских спортсменов.

Так, в Акмолинской области посылки для детей в один из роддомов передали серебряный призер летних Олимпийских игр по тяжелой атлетике Анна Нурмухамбетова и участница зимней Олимпиады лыжница Татьяна Осипова.

«Для нас важно, чтобы Олимпийский день был не только праздником спорта, но и символом новых начинаний. Эта акция – теплый жест в адрес семей, в которых 23 июня появился ребенок. Надеем­ся, что впереди у этих детей будет много достижений и побед. Желаем, чтобы все их мечты исполнились», – отметили в НОК Казахстана.

Впервые Национальный олимпийский комитет Казахстана по-особенному поздравил новорож­денных в 2020 году. Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения и АО «Казпочта».