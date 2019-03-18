​Розовый фламинго гостит на Караколе

Фламинго прилетают на озеро Караколь, входящее в состав Карагие-Каракольского государственного природного (зоологического) заказника, с момента образования этого искусственного водоема. Он появился благодаря деятельности ТОО «МАЭК-Каз­атомпром»: комбинат сбрасывает в естественную низменность использованную воду.

Озеро стало частью экосистемы региона. Розовые фламинго облюбовали водоем, поскольку других пресных источников, подходящих для птиц, здесь нет. На Караколе пернатые гос­ти чувствуют себя комфортно: в их распоряжении большая кормовая база, в составе которой рачки, мелкая рыбешка, а также водоросли.

С момента образования озера с его естественной флорой и фауной здесь можно увидеть более ста видов птиц, часть из них, как фламинго и лебеди, следуют через регион «транзитом», другие стали постоянными жителями.

– Тех фламинго, которые прилетают к нам, стоит отнести к северной популяции: птицы летят со стороны Ирана. Пробудут у нас 3–4 недели и возвратятся в Европу, – говорит директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин. – Обычно они прилетают в Мангистау к середине или концу марта, в нынешнем же году розовые гости посетили регион раньше.

Как рассказывает Кирилл Осин, в прошлом году их перелет совпал с сезоном ветров, из-за этого несколько слабых особей отстали от стаи и нуждались в помощи. Ослабленных птиц находили в разных частях Мангистау.

– Птиц находили люди и обращались к нам с просьбой о помощи. Мы выхаживали их, хотя и не специализируемся на этом. Несколько особей спасти, увы, не удалось. Остальных же, выходив, отпустили на волю, – рассказал Кирилл Осин.

Как выясняется, на постоянной основе подсчет мигрирующих птиц никто не ведет. В нынешнем году стая, остановившаяся на Караколе, по словам эколога, насчитывает не менее 300 фламинго.

– Важный момент, который следует учитывать всем любителям дикой природы, – птицу не стоит тревожить, особенно после длительного перелета, – заметил Кирилл Осин.