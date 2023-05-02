Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области

На место выехали экологи, представители рыбнадзора, чтобы найти место мора и взять пробы.

Фото: nia.eco

В Карагандинской области экологи и ветеринары экстренно выехали на озеро Жартас. Местные жители опубликовали видео с массовым мором рыбы вдоль берега водоема, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Рыбаки уверены, что десятки крупных сазанов задохнулись ранней весной из-за нехватки кислорода. Якобы арендатор зимой не бурил лунки.

Озеро Жартас в Каркаралинском районе, что почти в 300 километрах от областного центра, давно было передано предпринимателю в природопользование.

В водоеме размером больше 200 гектаров водятся окунь, сазан, карась. До этого нареканий к арендатору не было, отмечают чиновники.

Сегодня на место выехали экологи, представители рыбнадзора, чтобы найти место мора и взять пробы.