Рыбакина обыграла австралийку Гадеки на турнире WTA

Елена Рыбакина одержала победу в первом матче 2024 года

Фото: пресс-служба НОК РК

В матче второго круга хардового турнира серии WTA 500 в Брисбене четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (124 WTA) со счётом 6:4, 6:1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Продолжительность матча составила 1 час и 12 минут.

"Елена в этой встрече четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных", - отметили в ФТК.

В третьем раунде соревнований в Брисбене лидер женской сборной Казахстана сыграет с победительницей противостояния Элиза Мертенс (30 WTA) — Слоан Стивенс (44 WTA).