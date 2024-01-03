Рыбакина обыграла австралийку Гадеки на турнире WTA

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Елена Рыбакина одержала победу в первом матче 2024 года

Фото: пресс-служба НОК РК

В матче второго круга хардового турнира серии WTA 500 в Брисбене четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (124 WTA) со счётом 6:4, 6:1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Продолжительность матча составила 1 час и 12 минут.

"Елена в этой встрече четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных", - отметили в ФТК.

В третьем раунде соревнований в Брисбене лидер женской сборной Казахстана сыграет с победительницей противостояния Элиза Мертенс (30 WTA) — Слоан Стивенс (44 WTA).

#турнир #Рыбакина #победа #WTA #Гадеки

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