Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам внут­ренней политики с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, акимов городов и районов, руководителей государственных органов региона.

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В ходе совещания обсуждены вопросы по реализации задач, поставленных Главой государства на IV заседании Национального курултая. Были рассмотрены приоритетные направления работы во внутриполитической сфере, в том числе укрепление общественной консолидации, межэтнического и межконфессионального согласия, вопросы ономастики, информационной и молодежной политики.

Затем Государственный советник встретился с творческой и научной интеллигенцией регио­на. В ходе беседы Ерлан Карин рассказал о социальных и культурно-гуманитарных инициативах Президента, озвученных на Национальном курултае.

В тот же день Государственный советник провел выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан. На площадке совета было продолжено обсуждение темы занятости казахстанской молодежи и повышения статуса рабочих профессий. Заседание совета прошло на площадке металлургического комбината Qarmet – одного из крупнейших предприятий региона.

По итогам встреч выработаны конкретные рекомендации и даны поручения государственным органам по совершенствованию проводимой внутриполитической работы в сферах молодежной политики и культурно-гуманитарного развития.