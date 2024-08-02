С начала года госинспекторами труда защищены права более 28 тысяч работников

Фото: пресс-служба Минтруда РК

О достижениях в области социальной защиты и развития рынка труда - в обзоре редакции сайта Primeminister.kz

С начала года государственными инспекторами труда защищены права более 28,7 тыс. работников. В частности, 9,5 тыс. работникам выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 2 млрд тенге. По итогам проведенных проверок защищены трудовые права свыше 19 тыс. работников.

Приняты поправки в законодательство, регламентирующие платформенную занятость и обеспечивающие защиту трудовых прав и социальные гарантии казахстанцам, работающим в этой сфере. Главой государства подписан закон, предусматривающий передачу госинспекции труда из местных исполнительных органов в ведение Министерства труда и социальной защиты населения.

В связи с этим создается Комитет государственной инспекции труда с его территориальными подразделениями, будет увеличено число инспекторов в регионах. Это позволит усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, способствует обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.

Идет активная реализация Концепции безопасного труда до 2030 года. Создана Цифровая карта предприятий, которая позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда. В дальнейшем будут автоматизированы все бизнес-процессы: оценка рабочего места, предоставление средств индивидуальной защиты и других гарантий, проверка знаний по охране труда на всех уровнях.

Развитие рынка труда и социальной защиты

С 1 января текущего года базовая пенсия и все государственные пособия были проиндексированы на уровень инфляции, а солидарная пенсия – с опережением уровня инфляции на 2%. Для обеспечения адекватного уровня будущей пенсии у молодого поколения казахстанцев началось поэтапное внедрение обязательных пенсионных взносов работодателей.

Для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата. Более 1 млн работающих граждан, участвующих в системе соцстрахования, получили выплаты из Государственного фонда социального страхования по 5 социальным рискам на сумму 453 млрд тенге.

За счет средств республиканского бюджета выплачивается 42 вида социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. За 6 месяцев текущего года на выплату пенсий и пособий было направлено 2,6 трлн тенге для 4,3 млн человек, в том числе для 2,4 млн пенсионеров и 1,9 млн получателей государственных пособий. По состоянию на 1 июля 2024 года адресная социальная помощь назначена более 355 тыс. человек из 67 тыс. семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Меры по содействию занятости

Активными мерами содействия занятости охвачено свыше 315 тыс. казахстанцев. Трудоустроены порядка 231 тыс. человек, из них почти 98 тыс. – на постоянную работу. Онлайн обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено более 36 тыс. безработных, из них почти 33 тыс. завершили обучение. В рамках проекта «Бастау Бизнес» более 38 тыс. человек охвачены обучением основам предпринимательства, завершили и получили сертификаты свыше 24 тыс. Более 110 тыс. казахстанцев прошли социальную профориентацию по выбору сферы деятельности. Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, выдано свыше 4 тыс. грантов в размере 400 МРП.

Министерство проводит работу по реализации Концепции развития рынка труда до 2029 года. Разработана и применяется система мониторинга качественных рабочих мест в регионах и отраслях. Количество качественных рабочих мест по республике достигло 2,3 млн, в том числе создано порядка 200 тыс. новых.

Законодательные изменения и усиление контроля

В рамках реализации Концепции миграционной политики до 2027 года ведется планомерное открытие учебных центров для казахстанцев, желающих поехать работать в другие страны. Министерством проработаны двусторонние соглашения с рядом государств по защите трудовых прав наших граждан за рубежом. К 1 июля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса почти 8,8 тыс. этнических казахов.

В рамках повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы добровольно переселились более 4,8 тыс. человек. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки.

Кроме того, принят новый закон «О противодействии торговле людьми». В его рамках за МТСЗН закреплены функции по обеспечению социальной защиты жертв торговли людьми и утверждению соответствующих НПА.

Проведена масштабная работа по повышению качества жизни лиц с инвалидностью. Через Портал социальных услуг с начала года оказано более 514 тыс. услуг, в том числе выданы почти 448 тыс. технических средств реабилитации.

В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности было рассмотрено более 45,5 тыс. заявок со всех регионов Казахстана.

Законодательно утверждены компетенции Омбудсмена по правам социально уязвимых категорий населения.

Приняты поправки в законодательство, предусматривающие лицензирование субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги. Разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс, а также профессиональные стандарты для социальных работников. Это позволит улучшить качество оказываемых услуг и усилить контроль за деятельностью субъектов, предоставляющих их.

Для обеспечения контроля в области соцзащиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения государственные инспекторы соцзащиты провели более 1,7 тыс. проверок. Местными исполнительными органами во всех регионах Казахстана проводится масштабная работа по адаптации социально значимых объектов и инфраструктуры для лиц с инвалидностью.