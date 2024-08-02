С начала года госинспекторами труда защищены права более 28 тысяч работников

Правительство
119

Работникам выплачена задолженность по зарплате на сумму более 2 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтруда РК

О достижениях в области социальной защиты и развития рынка труда - в обзоре редакции сайта Primeminister.kz

С начала года государственными инспекторами труда защищены права более 28,7 тыс. работников. В частности, 9,5 тыс. работникам выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 2 млрд тенге. По итогам проведенных проверок защищены трудовые права свыше 19 тыс. работников. 

Приняты поправки в законодательство, регламентирующие платформенную занятость и обеспечивающие защиту трудовых прав и социальные гарантии казахстанцам, работающим в этой сфере. Главой государства подписан закон, предусматривающий передачу госинспекции труда из местных исполнительных органов в ведение Министерства труда и социальной защиты населения.

В связи с этим создается Комитет государственной инспекции труда с его территориальными подразделениями, будет увеличено число инспекторов в регионах. Это позволит усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, способствует обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.

Идет активная реализация Концепции безопасного труда до 2030 года. Создана Цифровая карта предприятий, которая позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда. В дальнейшем будут автоматизированы все бизнес-процессы: оценка рабочего места, предоставление средств индивидуальной защиты и других гарантий, проверка знаний по охране труда на всех уровнях.

Развитие рынка труда и социальной защиты

С 1 января текущего года базовая пенсия и все государственные пособия были проиндексированы на уровень инфляции, а солидарная пенсия – с опережением уровня инфляции на 2%. Для обеспечения адекватного уровня будущей пенсии у молодого поколения казахстанцев началось поэтапное внедрение обязательных пенсионных взносов работодателей. 

Для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата. Более 1 млн работающих граждан, участвующих в системе соцстрахования, получили выплаты из Государственного фонда социального страхования по 5 социальным рискам на сумму 453 млрд тенге.

За счет средств республиканского бюджета выплачивается 42 вида социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. За 6 месяцев текущего года на выплату пенсий и пособий было направлено 2,6 трлн тенге для 4,3 млн человек, в том числе для 2,4 млн пенсионеров и 1,9 млн получателей государственных пособий. По состоянию на 1 июля 2024 года адресная социальная помощь назначена более 355 тыс. человек из 67 тыс. семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Меры по содействию занятости

Активными мерами содействия занятости охвачено свыше 315 тыс. казахстанцев. Трудоустроены порядка 231 тыс. человек, из них почти 98 тыс. – на постоянную работу. Онлайн обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено более 36 тыс. безработных, из них почти 33 тыс. завершили обучение. В рамках проекта «Бастау Бизнес» более 38 тыс. человек охвачены обучением основам предпринимательства, завершили и получили сертификаты свыше 24 тыс. Более 110 тыс. казахстанцев прошли социальную профориентацию по выбору сферы деятельности. Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, выдано свыше 4 тыс. грантов в размере 400 МРП. 

Министерство проводит работу по реализации Концепции развития рынка труда до 2029 года. Разработана и применяется система мониторинга качественных рабочих мест в регионах и отраслях. Количество качественных рабочих мест по республике достигло 2,3 млн, в том числе создано порядка 200 тыс. новых.

Законодательные изменения и усиление контроля

В рамках реализации Концепции миграционной политики до 2027 года ведется планомерное открытие учебных центров для казахстанцев, желающих поехать работать в другие страны. Министерством проработаны двусторонние соглашения с рядом государств по защите трудовых прав наших граждан за рубежом. К 1 июля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса почти 8,8 тыс. этнических казахов. 

В рамках повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы добровольно переселились более 4,8 тыс. человек. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки.

Кроме того, принят новый закон «О противодействии торговле людьми». В его рамках за МТСЗН закреплены функции по обеспечению социальной защиты жертв торговли людьми и утверждению соответствующих НПА.  

Проведена масштабная работа по повышению качества жизни лиц с инвалидностью. Через Портал социальных услуг с начала года оказано более 514 тыс. услуг, в том числе выданы почти 448 тыс. технических средств реабилитации. 

В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности было рассмотрено более 45,5 тыс. заявок со всех регионов Казахстана.

Законодательно утверждены компетенции Омбудсмена по правам социально уязвимых категорий населения.

Приняты поправки в законодательство, предусматривающие лицензирование субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги. Разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс, а также профессиональные стандарты для социальных работников. Это позволит улучшить качество оказываемых услуг и усилить контроль за деятельностью субъектов, предоставляющих их.

Для обеспечения контроля в области соцзащиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения государственные инспекторы соцзащиты провели более 1,7 тыс. проверок. Местными исполнительными органами во всех регионах Казахстана проводится масштабная работа по адаптации социально значимых объектов и инфраструктуры для лиц с инвалидностью.  

#Правительство #Минтруда

Популярное

Все
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
В армию... на месяц
С начала года Алматинскую область посетили 1,5 млн туристов
В Актобе в «чистых четвергах» лидируют предприниматели
Высокой кухне будут обучать наших студентов
«Крепкий парень» или настоящая женщина?
Тихо! Идет экзамен!
Спасение души не терпит суеты
Дорога от стиха до пули
Более полумиллиона учащихся получат материальную помощь
Камера любит естественность
Не только справки, но и память
Астанинцы смогут закупить принадлежности по сниженным ценам
Дорогой возрождения
В Таразе открылся филиал российского университета
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Спорт объединяет нацию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Яблоневый сад во дворе школы
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
С заботой о многодетных
Олимпиада: Казахстан завоевал первую медаль
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Бозумбаев осмотрел стратегически значимые предприятия Жанао…
Требования к мусорным полигонам упростят в Казахстане
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Активизировать работу по оснащению лесных хозяйств поручили…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]