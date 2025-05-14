Более пяти лет в ЗКО проводится целенаправленная работа по трудоустройству отбывающих наказание в местах лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ДУИС ЗКО

Департамент уголовно-исполнительной системы ЗКО в этом вопросе активно взаимодействует с Региональной палатой предпринимателей и управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В рамках совместных мероприятий на площадке РПП прошла рабочая встреча сотрудников ДУИС с представителями районных акиматов и бизнес-сообщества области.

По словам главного специалиста группы организации труда осужденных ДУИС ЗКО Жадыры Ибраевой, если три года назад на территории двух исправительных учреждений ЗКО вели деятельность восемь предпринимателей региона, было трудоустроено порядка 150 осужденных, то сегодня рабочие места предоставляют 15 ИП. По итогам 5 месяцев этого года трудоустроено более 360 трудоспособных осужденных, или 59%.

Республиканский показатель составляет 62%. Еще порядка 300 человек готовы приступить к работе. На территории исправительного учреждения есть свободный земельный участок, где субъект бизнеса может установить модульное здание для организации в нем производства. Повысить показатель трудоустройства осужденных можно и благодаря размещению заказов на производимую ими продукцию.

В настоящее время в цехах при двух исправительных учреждениях производятся десятки видов продукции из дерева, металла, кожи, пластика. Работают швейная мастерская, пекарня, теплица.

По итогам встречи на площадке РПП, а также ознакомления с действующими производствами на территории режимных учреждений, некоторые предприниматели высказали заинтересованность льготными условиями ведения бизнеса: отсутствием арендной платы за помещение, гарантией трудовой дисциплины потенциальных работников.