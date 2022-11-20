С праздничным настроением пришел на выборы Ерлан Кошанов

Фото: пресс-служба Мажилиса/Жаслан Жумабеков

Ерлан Кошанов вместе с супругой прибыл для голосования на избирательный участок №110 в Астане, передает Kazpravda.kz.

Кошанов сделал свой выбор и призвал казахстанцев последовать его примеру.

"Настроение очень хорошее. Праздничное. Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны. Каждый гражданин, я думаю, должен проголосовать сегодня. Отдать свой голос, сделать свой выбор за свое будущее. За будущее своих детей. За будущее своей семьи и за будущее своей страны. Поэтому я призываю сегодня всех казахстанцев сделать свой выбор - прийти на избирательный участок", - сказал Ерлан Кошанов.