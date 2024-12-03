Садовая «глобализация»: удастся ли сохранить «грушовку верненскую»?

Из-за наблюдаемых в последние годы так называемых возвратных заморозков, распространения болезней и насекомых-вредителей говорить о стабильных урожаях фруктов не приходится. Но с такой ситуацией не готовы мириться ни садоводы, ни ученые, в том числе известный эксперт в отрас­ли плодоводства, доктор сельско­хозяйственных наук Сергей Олейченко, которого редакция «Казахстанской правды» попросила ответить на ряд вопросов.

– Сергей Николаевич, Вы посетили множество зарубежных стран, где имели возможность познакомиться с опытом работы ученых-селекционеров и садоводов. Какими Вам видятся общемировые тренды развития плодоводства?

– В последние годы крупное садовое производство ориентировано на возделывание глобальных сортов плодовых культур по современным технологиям. Кстати, в интенсивном производстве используется не так уж и много сортов, но они фактически полностью, причем во всех странах, вытеснили из садового оборота сорта народной селекции.

Это произошло вследствие высокого адаптационного потенциала сортов-«глобалистов», их урожайности и стандартного вкуса, отвечающего пристрастиям значительной части населения планеты.

– Однако есть же различия во вкусах даже среди членов одной семьи!

– Есть и на уровне континентов, государств. К примеру, азиат­ские страны предпочитают возделывать и потреблять одну группу сортов, а европейские и американские – другую. Но все это происходит в пределах глобальной группы.

Если говорить об азиатских предпочтениях, то здесь основным требованием выступает сладость мякоти, ее сочность. Аромат яблока имеет второстепенное значение, так как в Азии плоды зачастую едят, удаляя с них кожуру.

В Европе и Америке предпочитают более гармоничный вкус, однако и здесь молодое поколение начинает склоняться к более сладким и сочным плодам.

– Какая страна в мире занимает ведущие позиции в выращивании яблок?

– Абсолютное первенство принадлежит Китаю, который еще в 2016 году вышел на рубеж более чем 40 миллионов тонн и удерживает его в настоящее время. Относительно стабильное произ­водство наблюдается и в США.

В Турции за последние годы производство сократилось более чем на 13 процентов – с 4,3 миллиона до 3,6 миллиона тонн, а в Польше и Италии снизилось на 35–40 процентов и составляет, соответственно, 3 миллиона и 2,3 миллиона тонн. Аналогичный с Италией уровень сбора яблок наблюдается в Иране и Индии. Во Франции много лет подряд урожай составляет чуть менее двух миллионов тонн.

Следует отметить, что стабильный рост в последние десятилетия наблюдается в яблочном садоводстве в России. Если раньше там собирали около 1,3 миллиона тонн, или по 10 кило на душу населения, то сейчас – порядка двух миллионов тонн, что поз­волило значительно увеличить обеспеченность российского внут­реннего рынка, доведя его до 13 килограммов яблок в среднем на одного человека.

В Казахстане обеспеченность внутреннего рынка местными плодами достигает российских показателей. При этом в респуб­лике отмечается рост сбора яблок вследствие вступления значительной части ранее заложенных евромодельных, интенсивных садов в фазу активного плодоношения. Площадь таких участков достигла семи тысяч гектаров. При этом сортовое разнообразие продолжает повсеместно сокращаться в пользу его глобальных видов.

Так, в Китае более 80 процентов всех выращиваемых яблок приходится на сорт «фуджи». В Европе этот же сорт и его клоны также продолжают увеличивать удельный вес своих сборов. В Турции все больше посадок отводится сорту «гала» и его клонам.

Основу сортимента в Европе и Америке составляют сорта Red Delicious, Golden Delicious – «золотое превосходное» – сорт яблок желтого цвета, зеленых – Granny Smith, Golden, Honeycrisp («медовый крисп»), Jonagold («джонаголд»), Idared («айдаред»), «лэди» и уже знакомый вам сорт «гала».

– Какие ориентиры при подобном мировом раскладе выбирают для себя, скажем так, «срединные» садоводы и селекционеры?

– Основным направлением мировой селекции, если говорить о яблоках, является выведение сортов с красной мякотью или красномясых, отличающихся высокой антиоксидантной активностью. Глобальный сортимент, обладая стандартностью вкуса, в основном отличается незначительным уровнем полезных свойств. В зарубежных странах характерным и в чем-то симптоматичным стал рост числа людей, приобретающих аллергенную чувствительность к яблокам, особенно среди детей.

В красномясых сортах содержится много полезных в физио­логическом плане витаминов, антоцианов, фитолавинов и такого ценного в физиологическом плане вещества, отличающегося канцерогенной активностью, как ресвератрол.

Еще одним направлением селекционного процесса является выведение сортов, напоминающих по своему качеству и внешнему виду глобальные сорта. Этой теме большое внимание уделяется в Италии.

Продолжается селекционный процесс в направлении устойчивости к болезням. Один из первых таких сортов Liberty («либерти») не очень востребован на рынке. Более лучшая перспектива складывается по сортам «джонафри», «флорина». Последние достижения селекции в этой области достаточно качественные. Желтоплодные сорта «сириус», «луна», «орион» вселяют определенную перспективу для их распространения.

– А как обстоят дела в этой сфере в Казахстане, не исчезнут ли в погоне за глобальной «модой» наши местные, близкие нам по вкусу сорта?

– Такие опасения есть, поэтому сохранением стародавних сортов яблок в настоящее время занимаются различные международные организации, в частности ЮНЕСКО.

Отмечены значительные потери, и необходимо приложить много усилий в научном и прак­тическом планах, чтобы остановить этот процесс. В Казахстане существует один сорт яблок «грушовка верненская», один сорт абрикоса «уйгурский», сорт винограда «уйгурский белый», являющиеся сортами народной селекции.

Вместе с тем сорта народной селекции бывшего СССР, а также казахстанские сорта, выведенные в середине ХХ века, также можно обозначить в качестве объекта для сохранения. Большинство из них отличаются исключительными вкусовыми достоинствами, внешним видом и значительной востребованностью на местном рынке. По сравнению с глобальными сортами у них более высок адаптивный потенциал, но они уступают по целому ряду хозяйственно-полезных признаков. В частности, скороплодности, урожайности, устойчивости к вредителям и болезням. Однако все это компенсируется более высокими ценами, особенно при правильно построенной системе маркетинга.

В этом смысле такие сорта, как Red Melba («мельба красная»), Suisleper («суйслепер») и «яндыковское» (астраханское яблоко), обладают значительными преи­муществами перед ранними глобальными сортами и имеют дегустационную оценку, приближающуюся к пятерке.

Среди осенних сортов эталоном вкуса является «ренет Бурхардта». Осенне-зимняя группа представлена сортами ранней казахстанской селекции, такими как «синап алматинский». В зимнюю группу входят «ренет Ландсбергский» и, конечно же, «грушовка верненская».

Существующие в настоящее время инновационные технологии и препараты по стимуляции роста и развития, питания растений и защиты их от вредителей и болезней позволят закладывать промышленные сады казахстанских сортов.

– Каковы в этом контексте перспективы казахстанского плодоводства?

– В Казахстане идет восстановление питомников, создаются новые питомниководческие хозяйства, и с каждым годом увеличиваются объемы производства посадочного материала. При этом технологически отрасль пока мало обновляется. Наряду с крупными питомниками формируются средние и мелкие, которые не способны гарантировать высокое качество и безопасность продукции. Все они используют технологию 50–60-х годов прошлого века, в которой не нашли отражение достижения клоновой селекции сортов и подвоев, биотехнологии и физиологии растений, а также механизации трудоемких процессов.

В республике до сих пор не создана специализированная организация, которая бы осуществляла систематический контроль над энто- и фитопатогенами, не говоря уже о вирусной инфекции. Более того, существующие республиканские стандарты не соответствуют сложившимся в развитых зарубежных странах требованиям к посадочному материалу и не обеспечивают полноценного восстановления садов и интенсификации отечест­венного садоводства.

– Но, как известно, в респуб­лику завозится много посадочного материала из-за рубежа. Разве этот импорт не покрывает потребности?

– Завоз посадочного материала из-за рубежа не имеет положительной динамики. Результатом такого положения дел в питомниководстве является выращивание саженцев не гарантированного качества и отсутствие какой-либо экспортной перспективы. Еще одним недостатком является тот факт, что Казахстан до сих пор не входит в Договор по сохранению авторских прав на селекционные достижения.

По этой причине оригинаторы не передают и запрещают казахстанским питомникам размножать новые сорта и подвои, а также лучшие их клоны. Казахстанские питомники не выращивают также скороплодные саженцы книп-баум, хотя имеются работы Казахского национального аграрно-исследовательского университета, затрагивающие эту проблему.

Яблочное ожерелье нынешнего урожая

Все питомники в основном специализируются на выращивании саженцев глобальных сортов. Поэтому фермеры, планирующие заняться выращиванием и сохранением стародавних сортов, сталкиваются с целым рядом трудностей, которые практически невозможно преодолеть в сложившихся условиях. Для решения этой проблемы предложен комплекс технологических мероприятий, позволяющих соз­дать такие сады.

– С какими проблемами, кроме саженцев, еще сталкиваются наши садоводы?

– В первую очередь это нехватка водных ресурсов, причем не только в Жамбылской и Туркес­танской областях, питающихся водой из сопредельных стран, но и в Алматинской, где горные ледники фактически на исходе. В связи с чем в ближайшие годы необходимо проводить поэтапную диверсификацию всей садоводческой отрасли республики и переходить на закладку садов культурами, потребляющими меньше влаги и отличающимися большей адаптивностью.

В связи с этим закладка интенсивных, евромодельных садов должна быть сокращена. Тем более что ни один из таких заложенных садов пока не вышел на ожидаемый уровень отдачи в 70 тонн яблок с гектара. В лучших плодоводческих хозяйствах получают пока примерно до 40 тонн.

Есть большие проблемы и со своевременной амортизацией насаждений без государственных дотаций. Закладка сада обходится в среднем в 50 тысяч евро на гектар, или 50 миллионов на тысячу. Для полной окупаемости, исходя из сегодняшних цен на фрукты с учетом текущих затрат по уходу и уборке урожая, необходимо получать с каждого гектара до 200 тонн яблок, то есть повысить урожайность в пять-шесть раз, что в нынешних условиях фактически недостижимо. Особенно на фоне несоблюдения технологического протокола, недостаточно высокой адаптационной и фитопатогенной устойчивости карликового подвоя М9, используемого в питомниках для размножения.

Для достижения же урожайнос­ти на уровне 50–70 тонн с гектара необходимо на юге в период жарких июля и августа ежедневно подавать на каждый гектар садов по 60, а в особо жаркие дни – до 70 кубометров воды.

Недостаток влаги уже сегодня привел к тому, что средняя изреженность евромодельных садов стала приближаться к 15 процентам, а местами и того больше. Это сказывается как на общей рентабельности, так и на дальнейших перспективах отрасли. В связи со сложившейся ситуацией одной из мер по сокращению водопотребления садоводства и повышению его адаптивности видится сохранение значительного веса полуинтенсивных садов на среднерослых и сильнорослых семенных подвоях. Они более адаптивны и требуют меньше влаги.

В Казахском аграрно-исследовательском университете уже длительное время ведется разработка технологий, позволяющих сократить силу роста плодовых насаждений и ускорить их вступ­ление в плодоношение. При этом создается возможность загущения яблочных плантаций. Учеными университета уже заложены сады на площади 50 гектаров с плотностью в тысячу растений на гектар на подвое яблони Сиверса, на неудобных землях. В полное плодоношение они вступят на четвертый год после посадки и позволят получать с гектара порядка 35 тонн, требуя значительно меньшего потреблении воды.