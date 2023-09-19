Саммит с участием президентов центральноазиатской «пятерки» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и США пройдет во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Участие в нем Президента Касым-Жомарта Токаева, находящегося с рабочим визитом в Нью-Йорке, уже подтверждено официально.

Несмотря на то что формат С5+1 с США существует уже более 5 лет, встречи на высшем уровне до сих пор не проводились, по­этому внимание к мероприятию в Нью-Йорке особое.

В статье, опубликованной на сайте аналитического центра Caspian Policy Center, намеченную на 19 сентября встречу уже назвали «Саммит для учебников истории». Как отмечает автор статьи Асель Нусупова, «это будет беспрецедентная возможность для лидеров всех представленных стран проложить взаимовыгодный путь вперед». Она также обращает внимание на большую важность и потенциал региона и входящих в него стран (как в прошлом, так и на современном этапе).

«Несмотря на то что «малые» центральноазиатские республики редко появлялись в мировых новостях, они когда-то сыграли важную роль в том, что Советский Союз на какое-то время стал одной из мировых сверхдержав. Казахстан, в частности, как единственная неславянская страна, имевшая на своей территории ядерное оружие, оказал огромное влияние как на советскую политику, так и на ее экономику.

Примерно равный по размерам Западной Европе Казахстан был второй по величине территорией среди советских республик, третьей по объему производимой продукции и четвертой по чис­ленности населения. Обладая огромными запасами нефти и газа, значительным сельскохозяйственным производством и широким спектром тяжелой промышленности, Казахстан играл жизненно важную роль в советской экономике.

С 1991 года, как подчеркивается в статье, центральноазиатские государства добились больших успехов на пути к тому, чтобы стать по-настоящему независимыми странами с децент­рализованной экономикой.

И Соединенные Штаты этому способствовали – через инвес­тиции, техническую помощь, поддержку реформ.

«Между Казахстаном и США налажены стабильные и плодотворные контакты в различных областях, включая энергетическое сотрудничество, региональные связи, вопросы стабильности и безопасности, диверсификацию экономики и решение экологических проблем. Более тридцати лет спустя данные вопросы по-прежнему представляют интерес для Соединенных Штатов.

Взаимодействие Америки со странами Центральной Азии не осталось незамеченным. Фактически это было подчеркнуто во время недавнего Транскас­пийского форума в Вашингтоне (округ Колумбия). В ходе мероприятия Брайан Стиммлер, исполняющий обязанности заместителя помощника Госсекретаря США по Центральной Азии, отметил «экстраординарные изменения, происходящие» в отношениях между регионом и США.

В частности, он сказал: «В прошедшем году было больше вовлеченности и централизации на высоком уровне со стороны США, чем в любое другое время за последние 30 лет с тех пор, как эти страны обрели независимость». Например, по словам Стиммлера, «только в этом году Соединенные Штаты выделили более 100 миллионов долларов на оказание помощи и приняли участие в более чем 40 программах в формате C5+1. Кроме того, Госсекретарь Блинкен недавно объявил, что готовится инициатива в размере 45 миллионов долларов на развитие региональной инфраструктуры в целях содействия торговле в регионе и поддержки его частного сектора», – отмечается в статье Caspian Policy Center.

Автор обращает внимание на то, что встреча лидеров Цент­ральной Азии и Президента США послужит хорошим испытанием для партнерства между Казах­станом и другими государствами ЦА и Соединенными Штатами. Есть надежда, что это придаст импульс более позитивному и конструктивному взаимодействию.

В статье отмечается, что американское экспертное сообщество признает важность региона и поддерживает необходимость расширения присутствия Соединенных Штатов в ЦА, выстраивания многогранного взаимодействия не только на уровне правительств и госструктур, но также бизнеса, гражданского общества. Так что лидерам на встрече будет что обсудить.

«Последние 30 лет показали, что Казахстан и другие страны Центральной Азии – это нечто большее, чем просто бывшие «азиатские» советские республики, которые когда-то снабжали европейские части Советского Союза продовольствием, энергией и металлами. Они являются растущими, меняющимися, независимыми государствами, которые сталкиваются с политическими, экономическими и социальными вызовами.

К примеру, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во всеуслышание заявлял о приверженности своего правительства диверсификации казахстанской экономики, внедрению новых технологий и привлечению иностранных инвестиций. Саммит предоставит ценный шанс для продвижения этой программы реформ и роста», – отмечается в статье Caspian Policy Center.

Как резюмирует автор, встреча между президентами стран Цент­ральной Азии и США впишет в историю их отношений новую страницу, откроет новые возможности для плодотворного взаимовыгодного взаимодействия.

«В Нью-Йорке Байден и лидеры стран С5 окажутся в уникальном историческом моменте, который потенциально может сформировать смелое и захватывающее будущее», – подчеркивает автор статьи.