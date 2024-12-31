Самый длинный трансморской мост открыли в Китае

Транспорт,Китай,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Общая протяженность нового моста составляет 7,6 км  

Фото: Синьхуа

Самый длинный трансморской мост в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР, Южный Китай) - мост Лунмэнь, открылся для движения транспорта в воскресенье, что позволило сократить время поездки между портами Циньчжоу и Фанчэнган с 1,5 часов до 25 минут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Мост построен в соответствии со стандартами строительства первоклассных автодорог с шестью полосами движения в обоих направлениях. Проектная скорость движения по нему составляет 100 км/ч.

Мост является важным транспортным узлом в экономической зоне залива Бэйбу и, как ожидается, будет способствовать ее высококачественному развитию.

Ранее самый длинный в мире скоростной тоннель проложили в Китае. Как сообщает агентство Синьхуа, прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Его длина составляет 22,13 километра. 

#Китай #мост

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