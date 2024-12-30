Самый длинный в мире скоростной тоннель проложили в Китае

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Как сообщает агентство Синьхуа, прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района.

Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.