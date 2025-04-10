Мойынкумский район оказался в центре внимания местных властей. Визит главы региона Ербола Карашукеева определил вектор его ближайшего социально-экономического развития.

Фото: Агадил Рысмахан

На встрече с местными жителями аким области озвучил высокие показатели прошлого года. Экономический рост региона составил 4,3%. Объем промышленного производства увеличился на 1,9%, а в сельском хозяйстве произведено продукции на сумму 488,5 млрд тенге. Вместе с тем уровень безработицы снизился за счет привлечения к активным мерам по трудоустройству 62,7 тыс. жамбылцев.

Ербол Карашукеев отметил, что перед местными властями стоит задача по дальнейшему повышению благосостояния населения.

В ходе беседы в первую очередь был сделан акцент на открытие новых производств, которые бы обеспечивали сельчан постоянными рабочими местами с достойной оплатой труда. В настоящее время здесь идет строительство завода по производству катодной меди ТОО «Shagala Mining».

- Важно максимально использовать потенциал района и оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям и инвесторам, - сказал Ербол Карашукеев.

Глава региона остался недоволен состоянием одной из важных артерий района - автодороги Бирлик-Мойынкум-Уланбель. По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурата Саурыкова, ямочный ремонт на этом участке трассы начнется во второй половине текущего месяца.

Приоритетное внимание уделено вопросам регулирования налоговых поступлений, эффективного управления природными ресурсами, увеличения объема производства продукции сельского хозяйства, предоставления товарного кредита, а также реализации проектов в рамках программы «Ауыл аманаты».

Жители высказали пожелания, касающиеся улучшения инфраструктуры, развития сфер образования и здравоохранения, сельского хозяйства и коммунальных услуг.

Ветеран Ганаят Кашкынбеков сообщил об отсутствии аппарата МРТ в районной больнице. Аким области поручил управлению здравоохранения рассмотреть возможность включения покупки медицинского оборудования в план на следующий год.

Как сообщили в акимате области, по итогам встречи с учетом высказанных предложений, замечаний и жалоб будет разработан план соответствующих мероприятий.