Саясат Нурбек и Нуржан Нуржигитов остались на прежних должностях

Саясат Нурбек переназначен министром науки и высшего образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба МНВО РК

А Нуржан Нуржигитов - вновь министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Напомним, что глава государства на этой неделе принял отставку правительства, и сейчас производит новые назначения. Ряд министров сохранили свои посты. Это министры юстиции, МИД, МВД, обороны, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, просвещения. А также вице-премьеры Роман Скляр, Тамара Дуйсенова, Серик Жумангарин, Галымжан Койшыбаев.

В составе правительства есть и новенькие. Это вице-премьер-министр нацэкономики Нурлан Байбазаров, здравоохранения - Акмарал Альназарова, глава МЧС Чингис Аринов, министр финансов - Мади Такиев.