"Сносят заборы и уничтожают посевы": сайгаки подбираются к Астане (видео)

Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По прогнозам, к концу года численность всех популяций сайгаков в стране составит 2,6 млн особей.

Фото пресс-службы МЭПР РК

Стада сайгаков уничтожают посевы казахстанских фермеров. Аграрии Акмолинской области опасаются, что в этом году будет уничтожено более половины урожая, что постепенно приведет к дефициту молока, мяса и яиц на рынке. Пока они «вручную» отгоняют животных от своих угодий, Минэкологии отправляет им на помощь инспекторов лесхозов, параллельно разрабатывая предложения по регулированию численности сайгаков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сотрудник ТОО «Ендала» Азат Сисембаев отметил, что сайгаки портят посев фермеров не только Акмолинской, но и других областей Казахстана.

«Они топчут, едят, портят посевы. Это пагубно в будущем будет сказываться на урожае. Каждый год мы планируем как минимум 85% урожая собирать, но с сайгами будет получаться максимум 30-40%», – говорит фермер в беседе с корреспондентом Kazpravda.kz.

Поля его компании протяженностью 30 тыс. га в Акмолинской области начинаются примерно в 100 км от Астаны. ТОО занимается посевом пшеницы, овса и других видов злаковых культур, а также разводит коров, лошадей, кормя их с помощью посевов.

По словам фермера, в 2005 году был запрещен отстрел сайгаков, тогда их было всего 20 тыс. особей.

«За более чем 15 лет количество сайгаков выросло в 100 раз - до почти 2 млн по Казахстану. А с прошлого года их численность увеличилась на 40%», – сообщил фермер.

Аграриям остается справляться подручными средствами.

«Многие фермеры ставят электрические заборы, но животные их сносят на «раз-два». Их слишком много и они стадами в три тысячи голов бегают на большой скорости. Мы разгоняем на машинах, собаками, устанавливаем звуковые сигналы, прожекторы. Наши сотрудники, которые их разгоняют, сняли видео», – делится аграрий.

Фермеры предлагают отменить мараторий на отстрел сайгаков.  

«Можно же как-то урегулировать охоту на них. Это нормальная практика. Мораторий продлится до 2025 года. Но к тому времени по прогнозам их уже будет миллионов семь, – предполагает собеседник, добавляя, что ограничения все равно должны оставаться.

Главным опасением фермеров из-за уменьшения корма является вероятность удорожания пшеницы, дефицита хлеба, молока, яиц, мяса.  

В Министерстве сельского хозяйства проблему признают.

«Тут только один выход – снижение количества голов сайгаков, но этот вопрос находится не в компетенции МСХ, поэтому мы не можем сказать, как решать эту проблему», – прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза. 

Между тем в апреле этого года был создан республиканский оперативный штаб и региональные штабы для предупреждения потравы сельхозугодий сайгаками, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отмечают, что из-за нехватки человеческих сил и транспорта не всегда получается предотвратить ущерб. Так, в связи с увеличением поголовья сайгаков Уральской и Бетпакдалинской популяций усиливается прессинг на посевные и пастбищные угодья сельхозформирований Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей.

Для сдерживания сайгаков на территории Бокейординского резервата установлены чучела, инспекторы патрулируют территорию. В Минэкологии планируют решить проблему созданием искусственных водопоев.

«До конца года за счет спонсорских средств планируется установить две скважины. Кроме того, подготовлена карта для определения точек бурения около 15 скважин, ведется подготовка бюджетной заявки», – сообщают в ведомстве.

Вместе с тем министерство разработает предложения по регулированию численности сайгаков после получения заключения научной организации в рамках биологического обоснования.

По данным Минэкологии, в 2023 году численность сайгаков всех популяций составила 1,915 млн особей, из них уральская популяция - 1,130 млн особей, бетпакдалинская - 745 300 особей, устюртская - 39 700 особей.

По прогнозным данным, в конце 2023 года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей, в том числе Уральской популяции - 1,6 млн особей.

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