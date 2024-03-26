Сборная Казахстана завоевала 31 лицензию на Олимпиаду в Париже

До начала летних Олимпийских игр осталось несколько месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, главные старты четырехлетия состоятся с 26 июля по 11 августа. Планируется, что во Франции примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.

Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады: бокс (мужчины) – 6, пулевая стрельба – 5, стрельба из лука – 4, фехтование – 4, велошоссе – 3, современное пятиборье – 2, тхэквондо – 2, греко-римская борьба – 1, вольная борьба – 1, спортивная гимнастика – 1, батутная гимнастика – 1, бокс (женщины) - 1.

«Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На последующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве добавили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие наши спортсмены.