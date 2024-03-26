Сборная Казахстана завоевала 31 лицензию на Олимпиаду в Париже

Спорт
143
Дана Аменова
Корреспондент

До начала летних Олимпийских игр осталось несколько месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, главные старты четырехлетия состоятся с 26 июля по 11 августа. Планируется, что во Франции примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.

Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады: бокс (мужчины) – 6, пулевая стрельба – 5, стрельба из лука – 4, фехтование – 4, велошоссе – 3, современное пятиборье – 2, тхэквондо – 2, греко-римская борьба – 1, вольная борьба – 1, спортивная гимнастика – 1, батутная гимнастика – 1, бокс (женщины) - 1.

«Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На последующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду», — пишут в распространенном пресс-релизе.  

В министерстве добавили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие наши спортсмены.

 

#олимпиада #лицензия #сборная #Париж #лето #Казахстана

Популярное

Все
Большинство контейнерных поездов из Китая в Европу идут транзитом через Казахстан
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в восьмерку сильнейших
Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц
Число погибших в результате теракта в России выросло до 139
Замыкание проводки стало причиной гибели 48 голов скота в Жамбылской области
Массовый падеж скота: Около тысячи туш животных выявили в области Ұлытау
Первый контейнерный поезд из казахстанского терминала в порту Сианя отправился по ТМТМ
45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области
В Казахстане увеличат посевы масличных, кормовых культур, картофеля и свеклы – МСХ
Глава Минэнерго назвал стоимость дизтоплива для аграриев
Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам
Сколько стоит обслуживание суперъяхты Цукерберга
Конституционные реформы Казахстана в действии
Более тысячи работников ветстанции не получили зарплату в Алматинской области
Около 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года
Мошенница оформляла товарные кредиты на жителей Павлодарской области
Терминалы Starlink продаются на черном рынке
Троих туристов спасли в горах Заилийского Алатау
Прием заявок на участие в проекте Zhas Project стартовал в Казахстане
Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Шымкенте в дни Наурыза сделают проезд на общественном транспорте бесплатным
Токаев прибыл в Алматы
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Моцарт от бокса
Тонул на глазах у публики
Казахский Пушкин или второй после Абая
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Тема этники в моде – неисчерпаема
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
«Старая гвардия» Казправды
Как лудоман себе в карты запретил играть
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31

Читайте также

Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, выигравшей три…
Казахские мушкетеры впервые взяли четыре лицензии на Олимпи…
Нурканат Серикбаев стал чемпионом гранд слэма по дзюдо
В Астане состоялся товарищеский матч между сборными Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]