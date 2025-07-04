Ремонт дорог, обеспечение чистой водой, повышение занятости. Эти и другие актуальные темы депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Нуртай Сабильянов обсудил с жителями сел Қонырбиік, Кіші Қарасу и Салқынтөбе Жарминского района области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В Қонырбиік аксакалы подняли одну из наиболее наболевших тем – дефицит пастбищных угодий. По словам местных жителей, скот есть, но практически нет мест, где его можно пасти.

Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса, член фракции партии AMANAT Нуртай Сабильянов рассказал о работе партийной комиссии «Жер аманаты», благодаря которой за последние три года возвращено государству более 12 миллионов гектар незаконно приобретенных пастбищ. Непосредственно в области Абай только в прошлом году было возвращено народу 550 тысяч гектар сельскохозяйственных земель.

– Для помощи личным подсобным хозяйствам по поручению Главы государства не так давно был принят закон «О пастбищах», который вводит новые нормы об общественных пастбищах, запрещает их внеконкурсное распределение, перевод в другие виды сельхозугодий, повышает нормативы по выпасу животных на одном гектаре с 20 до 50 процентов, – проинформировал депутат.

В селе Қоңырбиік также подняли вопросы подключения к интернету, открытия медицинского пункта, выделения машины скорой помощи, строительства спортзала для местной школы, а также обеспечения стабильного доступа к питьевой воде.

Жители села Кіші Қарасу выступили с предложением снизить пенсионный возраст для женщин, а также попросили провести в село высокоскоростной интернет. Кроме того, сельчане подняли тему предоставления льгот гражданам, пострадавшим от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Многие из них – дети и внуки людей, живших и работавших в зоне радиационного риска.

– Государство не забывает тех, кто пострадал от ядерных испытаний. С 1992 года действует специальная система социальной защиты. Это и досрочный выход на пенсию, и компенсации за годы проживания, и расширенный трудовой стаж, и льготы при получении медпомощи. Эти гарантии сохранены и продолжают действовать. А два года назад принят новый закон – «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». Он направлен на восстановление экологии, на защиту земель, на мониторинг и безопасность, – сказал Нуртай Сабильянов.

Мажилисмен также напомнил, что в 2021 году в городе Семее в рамках предвыборной программы партии был открыт Центр ядерной медицины и онкологии. Там проходят обследование и лечение как онкопациенты, так и жители региона, имеющие последствия радиационного воздействия.

В селе Салқынтөбе в числе основных проблем называли бездорожье, обветшавшие линии электропередачи и минимальные бюджеты на благоустройство. Кроме того, одна из наиболее актуальных проблем –создание рабочих мест и привлечение молодежи.

Нуртай Сабильянов обратил внимание, что партийный проект «Ауыл аманаты» продолжает выдачу льготных микрокредитов под 2,5 процента и уже помогает десяткам жителей области открывать фермерские хозяйства, теплицы, покупать скот. Уже 350 человек в регионе воспользовались данной возможностью. А для сельчан, у которых есть проблемы с долгами, активно работает партийный проект «Қарызсызқоғам». Участники не только проходят обучение финансовой грамотности, но получают бесплатную помощь от экспертов по рефинансированию имеющихся кредитов, разработке планов финансового оздоровления.

Кроме того, депутат остановился на важности политических реформ Главы государства по усилению местного самоуправления.

– То, что сельчане сегодня не боятся открыто говорить – это уже результат перемен. Раньше вы не выбирали, кто вами управляет. А сейчас выбираете. Народ сам избирает акима, и это не абстрактная демократия, это ваша прямая сила. Это реформа Главы государства Касым-Жомарта Токаева в действии. И партия AMANAT, как главная общественная опора Президента, добилась, чтобы выборы акимов прошли честно, прозрачно, с самым активным участием граждан. И избранные акимы проявляют больше ответственности перед своими избирателями. Если аким будет работать неудовлетворительно, то в руках народа отозвать его, – сказал Нуртай Сабильянов.