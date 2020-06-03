Экономика
Сельхозпродукцию на $3,3 млрд экспортировал Казахстан в прошлом году
Айдана Демесинова
В 2019 году Казахстан экспортировал сельхозпродукцию на сумму 3,3 млрд долларов США. Об этом на отчетной встрече в СЦК при Президенте РК сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Министерством проводится системная работа по обеспечению эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны и открытия экспортных рынков сбыта казахстанской сельхозпродукции. На законодательном уровне восстановлена вертикаль ветеринарного контроля по принципу "центр - область - район", это позволит усилить контроль за перемещением подконтрольной продукции и обеспечить прослеживаемость продукции "от поля до стола", - проинформировал министр.

По его данным, в прошлом году Казахстан согласовал с Китаем ветеринарные требования на свинину, молочную продукцию, шерсть, и фитосанитарные требования семена льна, пшеничную муку и комбикорма. Были сняты ограничения по ящуру и нодулярному дерматиту, введенные Китаем несколько лет назад. Это  открыло доступ казахстанской мясной продукции на рынок Китая.

"Также согласованы ветеринарные требования к экспорту в Иран живого КРС на убой, говядины, субпродуктов МРС, пищевого яйца. В результате экспорт казахстанской продукции АПК увеличился в Китай на 50,5%, в страны Персидского залива - в 3,2 раза, в страны Центральной Азии - на 7,4%, в страны ЕАЭС - на 8,2%. В целом в прошлом году казахстанская продукция экспортировалась в 72 страны мира. При этом экспорт продукции АПК по итогам прошлого года увеличился на 6,4% и составил 3,3 млрд долларов США", - сообщил Омаров.

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