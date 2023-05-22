Семейчанин проиграл деньги в букмекерской конторе и инсценировал ограбление

Житель Семея проиграл на ставках 30 тыс. тенге, которые предназначались для оплаты кредита супруги. Во избежание ссоры с женой, мужчина инсценировал разбойное нападение, нанеся себе ножевые ранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

Придя домой, он сообщил о "нападении", после чего супруга позвонила на канал "102" и заявила о случившемся.

Осужденный написал письменное заявление о заведомо ложном доносе, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 419 УК РК.

"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК, на основании чего были проведены оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данного преступления. Тем самым осужденный Р. дестабилизировал работу полиции, органы следствия затратили силы и средства на раскрытие несовершенного преступления", - говорится в сообщении.

Своими преступными действиями мужчина причинил ДП области Абай материальный ущерб в размере 10 233 тенге, добавили в пресс-службе.

Его поставили на учёт в Службу пробации Центрального района Семея ДУИС по области Абай.