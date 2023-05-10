Семьи погорельцев заселяют во временное жильё в Петропавловске

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В Петропавловске продолжаются работы по поиску временного жилья для пострадавших от пожара в микрорайоне Береке, сообщает Kazpravda.kz.

"Как вы знаете, 7 мая на открытой площади по улице Сенной загорелся камыш. В результате крупного пожара огнем уничтожено 9 жилых частных домов, еще 2 дома частично повреждены. За два дня во временное жилье мы заселили 7 семей. Их обеспечили всем необходимым. Это средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания. Для оставшихся 4-х семей квартиры сейчас подбираются. Пытаемся найти жилье, которое удобно для них в расположении. Учитываем места учёбы детей, состав семьи. За аренду предоставленных квартир вызвались оплатить спонсоры", - рассказал в Instagram аким Петропавловска Руслан Анбаев.

Как он отметил, неравнодушные граждане активно оказывают помощь пострадавшим. Горожане, предприниматели, волонтеры приносят гуманитарную помощь в пункт сбора, который открыли 8 мая в городском доме культуры.

"Выражаю благодарность всем, кто протягивает руку помощи пострадавшим в такой сложный для них период. Мы не оставим никого с этой проблемой один на один", - добавил аким.

Напомним, в Петропавовске два дня назад сгорели 9 домов (7 жилых и 2 нежилых), гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 кв. м и 3 автобуса. Эвакуированы 40 человек, из них 9 – дети,