Сенат анонсировал запуск экспертной площадки Taldau Talks

Сенат
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Дана Аменова
корреспондент

Председатель Сената Маулен Ашимбаев в соцсетях Facebook и Instagram опубликовал пост про запуск экспертной площадки Taldau Talks в формате подкаста, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: фото скриншот видео

Маулен Ашимбаев рассказал подписчикам о новом проекте. 

«Уважаемые друзья! Представляем вашему вниманию экспертную площадку Taldau Talks  - теперь в формате подкаста. В каждом эпизоде будем рассматривать интересные темы, анализировать пути решения актуальных проблем с участием компетентных спикеров. Премьерный выпуск с участием председателя Национального Банка Тимура Сулейменова, а также известных экономистов Алмаса Чукина и Айдархана Кусаинова посвящен экономическому вектору Казахстана в условиях глобальных вызовов. Переходите по ссылке в шапке профиля и делитесь своим мнением», – говорится в тексте сообщения. 

#Сенат #эксперты #Маулен Ашимбаев #анонс #площадка

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