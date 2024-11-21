Сенат анонсировал запуск экспертной площадки Taldau Talks

Маулен Ашимбаев рассказал подписчикам о новом проекте.

«Уважаемые друзья! Представляем вашему вниманию экспертную площадку Taldau Talks - теперь в формате подкаста. В каждом эпизоде будем рассматривать интересные темы, анализировать пути решения актуальных проблем с участием компетентных спикеров. Премьерный выпуск с участием председателя Национального Банка Тимура Сулейменова, а также известных экономистов Алмаса Чукина и Айдархана Кусаинова посвящен экономическому вектору Казахстана в условиях глобальных вызовов. Переходите по ссылке в шапке профиля и делитесь своим мнением», – говорится в тексте сообщения.