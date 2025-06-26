Сенаторы одобрили изменения в законодательство по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций госорганов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом решается вопрос формирования современного и упорядоченного внешнего облика городов, закладывается правовая основа для создания комфортной, доступной и экологичной городской среды, а также усиления управленческой гибкости на местах.

Основные положения:

Внедряется дизайн-код и правила благоустройства в Астане и Алматы;

Расширяются полномочия акиматов и маслихатов городов республиканского значения, столицы по вопросам реновации, доступной среды и нестационарной торговли;

Вводится запрет на аудиорекламу в открытых пространствах, а также размещение визуальной рекламы на покрытии тротуаров, велодорожек, проезжей части, остановках и посадочных площадках;

Закрепляется регламент работы Центров организации дорожного движения в городах Астаны и Алматы;

Укрепляется правовой статус управления «зеленым поясом» столицы;

Расширяются компетенции маслихата по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;

Предусматрено введение института регистрации иностранцев, прибывающих в страну на срок свыше 30 суток;

Предусмотрена децентрализация 63 функций между уровнями государственного управления;

Введены нормы по запуску и реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Большинство норм вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. Отдельные положения — с сентября и октября 2025 года, января и июля 2026 года.