В частности, сенатор побывал на строительной площадке новой поликлиники, возведение которой началось в текущем году. Он подчеркнул, что создание современных и доступных медицинских учреждений является одним из приоритетов государственной политики.

«Важно, чтобы такие проекты завершались в установленные сроки и с высоким качеством. От этого напрямую зависит уровень медицинской помощи для наших граждан», - отметил Султанбек Макежанов.

Также сенатор посетил городскую поликлинику №3, где завершена масштабная реконструкция. В медицинском учреждении полностью обновлены внутренние помещения, инженерные сети, внедрены цифровые сервисы и установлено современное оборудование.

«Развитие инфраструктуры здравоохранения - это инвестиции в здоровье нации. Наша задача как парламентариев - следить за качеством реализации таких проектов и содействовать тому, чтобы медицинские услуги становились доступнее для каждого гражданина», -подчеркнул Султанбек Макежанов.

В ходе поездки парламентарий ознакомился и с реализацией объектов строительства в рамках программы реновации, подчеркнув важность комплексного подхода к модернизации городской инфраструктуры.