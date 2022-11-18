​​​​​​​Шаг, поворот, «обнимашки»!

Бачата – направление сальсы, которое в последнее время набирает невероятно большую популярность среди любителей танцев во всем мире, и Казахстан не стал исключением. Что же такого особенного в этом танце, что его так любят люди совершенно разных поколений и профессий? Это мы попытались узнать на пробном занятии…

Как истинного интроверта, меня отпугивало само понятие социальных танцев. «Это же надо общаться с людьми, руки подавать незнакомому человеку», – думала я и все никак не решалась пойти. Просматривала странички и видео в Instagram, пока не нашла преподавателя, который, что называется, «приглянулся», как-то расположил меня к себе.

Тогжан Тузель занимается танцами больше 10 лет. В детстве мама отдала девочку в танцевальную школу в Шымкенте: там были классические и народные танцы, а позже – хип-хоп, участие в народном ансамбле и многочис­ленные конкурсы, где коллектив занимал призовые места. На время учебы в университете о танцах Тогжан пришлось забыть, но желание танцевать именно бачату и кизомбу разгоралось в ее сердце только сильнее… И вот в августе 2017 года случился этот первый урок бачаты, изменивший жизнь Тогжан, ведь спустя два года она откроет собственную танцевальную школу, о которой мечтала еще с детства.

– Уже тогда, в 12 лет, у меня была цель – в будущем обязательно преподавать танцы. Не знала, правда, какое направление потяну как тренер, что меня будет «заряжать». А потом случилась бачата... – вспоми­нает руководитель танцевальной студии Uniq Тогжан Тузель. – Я поняла, что это, как говорится, мое. Во-первых, огромная любовь к этому танцу, во-вторых, нравится само сообщество: здесь абсолютно разные люди, нет каких-то ограничений, не судят и не смотрят на твой опыт. Сама бачата прекрасна. Мне нравится, что партнер может показать всю красоту, пластику партнерши, при этом между ними форми­руется связь и они как будто понимают друг друга с полуслова. К тому же бачата среди социальных танцев наиболее страстная, чувственная, зрелищная.

Теперь вот и мне посчастливилось посетить один из классов Тогжан, прочувствовать на себе энергетику этого невероятно красивого танца, познакомиться с ее дружной и веселой группой учеников – людьми всех возрас­тов, профессий и характеров.

К слову, в Европе в подобных сальса-рум всегда можно встретить множество пенсионеров. Радует, что и у нас на бачату приходят супружеские пары, люди за 40 и 50+. В таком благоприят­ном сообществе, признаются танцоры, возрастная разница просто стирается, так как все относятся друг к другу одинаково уважительно.

– У любого пришедшего на социальные танцы человека есть возможность научиться. Здесь не нужно быть физически подготовленным, как, к примеру, в спортивных бальных танцах. На бачату ходят, чтобы отдохнуть, расслабиться, забыть о проблемах, пообщаться с людьми и хорошо провести время, – отмечает Тогжан.

Еще мне очень понравилась латиноамериканская музыка, создающая хорошее настроение, а вкупе с бачатой – весьма комфортная атмосфера. Однако, честно признаться, ноги мои начали подкашиваться еще на разминке. Хотя, казалось бы, учились делать легкие базовые шаги в стороны, вперед-назад, кружиться под счет.

В общем, как только я научилась более-менее правильно шагать и расслабилась, нас поставили в пары… И вот что я вам скажу: социальные танцы – настоящее испытание для интроверта. Ко мне подошел высокий приятный молодой человек, поздоровался и аккуратно взял за руки. «Ну что ж, пошагали», – подумала я, и тут же все напрочь стерлось из памяти.

– Интроверт – это человек, который не любит, когда нарушают его границы. Но я своим ученикам объясняю так: если вы пришли, то уже сделали первый шаг и согласились с тем, что будете танцевать в паре. Предлагаю относиться к этому так: включается музыка, и вы играете роль, а когда танец заканчивается – все вновь приходит в норму. Во время танца мы словно проживаем другую жизнь. По моему опыту, многие не такие уж «социальные» люди остаются в бачате на долгий срок, – вспомнила, как успокаивала меня перед занятием Тогжан.

Кстати, хорошо, что записаться на бачату можно и без партнера. Да, девушек, как и везде, чуть больше, но и танцующих мужчин у нас, как оказалось, вопреки стереотипам довольно много. К тому же в школе действует акция: для парней первый месяц бесплатный.

– У одного из моих учеников были панические атаки, но перестали проявляться после того, как он начал заниматься в школе. Ведь танец – это не только творчество, но и психология. Люди избавляются от зажимов, неуверенности в себе, те, кто не любит прикосновений, становятся более открытыми, раскрепощаются. Особенно это заметно по девушкам – они расцветают на глазах, – отмечает Тогжан.

…Раз, два, три и… дружный хохот. Это я совершила самую распространенную ошибку: когда партнер поднял руку и повел на поворот, пошла вправо, как в вальсе. А тут оказалась хитрость – нужно «заходить» внутрь и чувствовать себя в объя­тиях партнера как у себя дома.

Кстати, в бачате вы не танцуе­те с одним и тем же человеком все занятие: партнеры меняются по кругу в течение танца и все успевают друг с другом потанцевать, при этом опытные охотно помогают новичкам. Таким образом, нет возможности привыкнуть к элементам и стилю одного партнера, предугадать его движения, отчего хореография не становится заученной и скучной. «Фишка» в том, что социальный танец – это, по сути, импровизация.

– Держится она на базовой технике: в бачате есть определенные шаги из стороны в сторону, сюда уже наслаиваются пластика и умение владеть своим телом, определенные импульсы, которые партнерша понимает. То есть мы начинаем с азов, и они в любом случае будут использоваться в танце, но связки на одну и ту же песню всегда совершенно разные, даже по настроению, – пояснила Тогжан. – Хочу, чтобы мои ученики могли танцевать с любым незнакомым человеком в любой стране, поэтому объясняю: не надо набирать «гардероб элементов», танцевать бачату как заученную хореографию не получится. Здесь важно оттачивать свой базовый шаг, технику, корпус, бедра. Когда понимаешь, как перейти с этого элемента на другой, можно даже без труда выучить любую связку из Интернета.

Действительно, когда тан­цуешь с разными людьми, прис­посабливаешься не к конкретному человеку, а к самим движениям. К тому же каждый из партнеров привносит что-то свое, обязательно помогает. Мне попались учтивые, очень милые партнеры, которые считали шаги вместе со мной и с радостью подсказывали: «не забываем про ножки», «держим ручки под углом 90 градусов, в тонусе, немного в напряжении», «чуть сопротивляемся, чтобы чувствовать импульсы»... (Импульсы, кстати, – это легкие, едва уловимые движения рук партнера, которыми он направляет и дает понять следующее движение).

Здесь как будто заново учишься доверять, отпускать себя, расслабляться, избавляешься постепенно от «зажимов». Хотя вид у меня, наверное, был испуганный, потому что от одного из партнеров услышала: «посмотри в глаза, все будет хорошо». И правда, в глаза смотреть как-то совсем не получалось – больше на ноги, чтобы не путаться в шагах, да и шея так не затекает, а то почти все молодые люди уж очень высокие…

– У партнера на самом деле много задач: нужно выстроить танец по определенному алгоритму, не сбиваться с ритма и шагов, танцевать свою партию без ошибок, но при этом еще и вести партнершу, обыгрывать акценты, а когда на танцполе много людей – защищать спутницу, чтобы никто не задел ее в танце, – поясняет Тогжан. – Главная задача партнерши – показать всю свою красоту, пластичность, гармонично добавлять в танец свои «фишечки». Прелесть бачаты в том, что она может быть разнообразной: сюда привносят движения из других танцевальных направлений, и такое переплетение стилей зрелищно смотрится.

Понаблюдала: у каждого ученика Тогжан свой стиль, за каж­дым интересно смотреть, но все они обязательно поддерживают друг друга и формируют в зале приятную дружественную атмо­сферу.

– В таких благоприятных условиях лучше снимаются блоки, причем и у женщин, и у мужчин, проходят страхи общения с противоположным полом, выс­тупления перед публикой. Замечаю кардинальные перевоп­лощения в девушках, которые поначалу тяжело «ведутся». В наше время девушки же более самостоятельные, независимые, поэтому многие приходят напряженные, но это со временем проходит, – рассказывает Тогжан. – Здесь схема у парт­нерши – расслабиться, «отключить мозг» и следовать. Но если девушка следует, это не озна­чает, что она слабая: она лишь добровольно отдает контроль, выбирает доверять партнеру, а он в свою очередь показывает свою мужест­венность, что может повести партнершу в верном направлении, защитить.

Девушек на занятии оказалось больше, и, улучив момент во время перехода партнеров, когда мне не досталось пары, я пыталась было благополучно слинять, но меня тут же настиг преподаватель Жандос и напомнил: назвался груздем...

От такого танцора, нужно сказать, не убежишь, даже если сильно захочется: Жандос – многократный победитель соревнований по бачате. Свой первый конкурс Jack&Jill в Астане он выиграл лишь спустя три месяца занятий. Тогда участники из школы Тогжан забрали все первые места начинающей и продолжающей категорий. Жандос выступал и в сольных баттлах с профессионалами, и на соревнованиях, участниками которых были преподаватели с десятилетним стажем. В копилке молодого танцора – победы в Кубке Ташкента по бачате среди продолжающих, городских и рес­публиканских Jack&Jill и соло-баттлах Bachata Nama.

– Я пришел на бачату с нуля в сентябре 2021 года и остался, думаю, навсегда. Всей душой люблю этот танец, атмосферу, музыку, но главное – общение с людьми, – признался Жандос Гайдарулы.

Опыта общения и танцев с совершенно разными девушками у преподавателя оказалось много, и он им охотно поделился.

– Очень важно ловить коннект – это когда вы дышите в унисон, есть зрительный контакт. В начале танца я обычно проверяю, сможет ли партнерша сделать какие-то вещи, потом потихоньку подстраиваемся друг под друга, танцуем уже не только базу, но и более сложные вещи, – отмечает Жандос. – В партнерше важны энергетика, музыкальность, плас­тика, харизма. Она должна быть ведомая, чтобы было легко найти контакт. Задача моя как партнера в том, чтобы любой девушке было со мной в паре комфортно.

А еще преподаватель рассказал о самом интересном танце в его жизни:

– Было это на конкурсе в Ташкенте: я танцевал с девушкой, у которой не было руки. Сложновато, конечно, все-таки мы в бачате ведем двумя руками. Но, знаете, по характеру, экспрессии, темпераменту она превосходила многих профессиональных партнерш, с кем мне доводилось танцевать.

В конце урока пары под бурные аплодисменты и горячую поддержку по очереди выходят в середину зала и сдают полученный материал. И действительно, танец ни разу не повторяется – у каждой пары свой стиль, свои движения, каждый демонстрирует свое мастерство. Да так, что глаз не оторвать. Особенно от девушек – они прекрасны, у всех какие-то свои «фишки», за ними интересно наблюдать, а в парах между партнерами такая страсть, химия... Чарующе, завораживающе!

– Я живу в Казахстане два года, преподаю здесь в международной школе. В этой студии занимаюсь около трех месяцев. Мне очень нравится, думаю, что выбрала правильное место. Для меня музыка и танцы – это как терапия, они поддерживают физическое и психическое здоровье, дают возможность отдохнуть. Еще это латиноамериканский танец, поэтому здесь особая связь: в определенном смысле я ближе к корням. Когда ты далеко от родины, это действительно лечит, – поделилась впечатления­ми ученица школы Мариэла Кастийо из Чили.

Только я достала телефон, чтобы поснимать видео для соцсетей с прекрасной Мариэлой, как ко мне подошел Беклан и позвал в центр, на танцпол. «Экзамен!» – вспыхнуло краской мое лицо. «Кайфуем!» – успокоил партнер и повел вправо-влево, на поворот и «обнимашки» – это такое движение, при котором ты кружишься, но не полностью уходишь в сторону, а остаешься «в руках» партнера.

Наша пара, кстати, в грязь лицом не ударила: движения были хоть и простенькие, но в большинстве своем аккуратные и «чистые». Для первого раза я справилась очень даже сносно и мысленно себя похвалила. А ощущения непередаваемые… Такая легкость! Все забывается, заботы растворяются сами собой, остаются где-то далеко. В общем, время провела замечательно, весело и при этом весьма продуктивно.

В школе, кстати, постоянно проводят двух-трехчасовые интен­сивы, а зал можно посещать в любое время и оттачивать навыки самостоятельно, причем совершенно бесплатно. Еще в Астане регулярно проходят всякого рода вечеринки социальных танцев, летом – на открытом воздухе, куда приходят ученики разных школ.

– Социальные танцы – это такое большое сообщество, из которого ты не можешь и не хочешь уходить, потому что здесь люди становятся родными, находят друзей и даже создают семьи. Многие говорят, что у школы есть душа – такая светлая и доб­рая. Как иначе, ведь танец – это искусство, а какое искусство существует без души? – считает Тогжан Тузель.

Действительно, после бачаты даже дышится по-другому… Морозный будничный вечер – уже не такой серый и холодный, когда на лице согревающая улыбка, а в сердце так светло. Столько впечатлений, что глаз нельзя сомкнуть, а в голове и во сне все еще играет приятная латиноамериканская музыка… Да, я обязательно вернусь! А вы со мной?