Шестнадцать оттенков белого. И... соленого

Сегодня АО «Аралтұз» – старейшая в Приаралье и ведущая в Казахстане компания по добыче и переработке соли, одна из крупнейших в СНГ.

История освоения Аральских соляных озер начинается с 1913 года. Однако массовая промышленная добыча поваренной соли началась только через 12 лет – с момента организации на соляном месторождении «Жаксыкылыш» в Аральском районе предприятия «Соль-артель».

Наверняка в те годы никто даже не предполагал, что запасов соли, добываемой здесь вручную и перевозимой на верблюдах, хватит будущим поколениям на века. Первоначально в соли нуждалась отрасль рыбного хозяйства. С годами соляная промышленность республики расширила возможности и в 1960 году приступила к выпуску йодированной поваренной соли. Бывшая «Соль-артель» расширилась до комбината «Аралсульфат», ежегодно поставлявшего республикам Советского Союза до 650 тыс. тонн соли.

Кстати, из озер Жаксыкылыша велась и добыча сульфата натрия, что дало в те годы название местному поселку – Аралсульфат. Но производство сульфата натрия прекратилось в 1963 году, после чего предприятие изменило наз­вание и было преобразовано в комбинат «Аралсоль».

После распада СССР комбинат приватизировали, что позволило предприятию приступить к освоению современных рыночных методов управления и планирования. Здесь были установлены новые линии для упаковки поваренной соли в полиэтиленовые пакеты, соответствующие международным стандартам. Но в связи со снижением производства продуктов питания у компаний-заказчиков до 100 тыс. тонн пришлось снижать и добычу. Теперь эта нерадостная ситуация переходного времени далеко в прошлом...

В 1994 году комбинат «Аралсоль» был преобразован в акцио­нерное общество «Аралтұз» и сделал новый шаг по адаптации традиционного производства к требованиям нового времени.

В «нулевых» годах на предприятии началась реконструкция, внедрена технология вторичного обогащения. Это открыло путь к йодированию соли, промывке, сушке с помощью современных методов. Так в разы увеличился объем производства, а компания стала одним из основных экспортеров продукта в ряд стран мира.

Сегодня на комбинате постоянно работает 1 200 человек. Большинство из них – жители поселка Жаксыкылыш. Отметим: «Аралтуз» внес немалый вклад в развитие инженерной, социальной инфраструктуры этого населенного пункта. А благодаря труженикам, хорошо разбирающимся в тонкостях профессии, продукция не раз получала высокую оценку и отмечалась наградами на многих республиканских и международных выставках.

В 2012 году производство возглавил новый инвестор. Им была принята новая стратегия, которая систематизировала развитие компании и дальнейшие планы. Предприятие вошло в число проектов государственной программы индустриально-инновационного развития, что позволило ему в течение пяти лет увеличить производственные мощности до 300 тыс. тонн.

В 2013-м и 2016 годах были построены два новых завода. В 2021-м в соответствии со Стратегическим планом АО за счет собственных средств установило современное испанское оборудование в цех №5, а в октябре того же года начало выпуск соли улучшенного качества. Производство ее на предприятии увеличилось до 5 тыс. тонн в месяц. Кроме того, для соляного цеха были приобретены и запущены в работу пять новых автоматов российского производства, что позволило создать еще сотни рабочих мест.

Сегодня на месторождении постоянно работают скреперы, тракторные погрузчики, бульдозеры, соляные насосы, фрезерные комбайны. В 2013-2014 годах на масштабную модернизацию производства было направлено около миллиарда тенге. Благодаря этому сегодня «Аралтуз» производит 800 тыс. тонн поваренной соли в год и предлагает 16 видов своей продукции.

Компания поставляет фасованную пищевую соль крупного и мелкого помолов, запечатанную в тубусах-солонках, техническую соль, соль для животных.

По данным компании, 10 лет назад АО «Аралтуз» экспортировало 59 206 тонн соли. С 2017 года объем экспорта продукции вырос до 223 606 тонн. А в 2018 году спрос на аральскую соль увеличился до 260 тыс. тонн. Около 85% продукции компании отправляется на экспорт в Россию, Кыргызстан, Азербайджан, Грузию, Узбекистан и страны дальнего зарубежья. В этом году предприятие заняло до 20% рынка поваренной соли на территории России.

В ближайших планах – начать поставки в страны ЕС, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Основная стратегическая цель предприятия – вывести на рынок высококачественную инновационную продукцию.

Как сообщили в компании, весной текущего АО получило кредит в размере 5,5 млрд тенге от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Средства будут направлены на строительство завода по выпариванию соли для запуска отечественного производства высококачественной̆ вакуумной соли «Экстра». Кредит ЕБРР поможет AO «Аралтуз» диверсифицировать структуру своего экспорта и расширить деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Китае.

При содействии с также будет осуществлен план мероприятий по улучшению корпоративного управления AO «Аралтуз».

В рамках кредитного соглашения между банком и предприятием подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между ЕБРР, акиматом Кызылординской области и АО «Аралтуз». Это позволит укрепить партнерские отношения между сторонами, внедрить новые социальные и экологические стандарты и, наконец, будет способствовать социально-экономическому развитию Аральского района.