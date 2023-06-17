Шкаф насмерть придавил шестилетнего ребенка в Алматы
139
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор
В Алматы шестилетний мальчик погиб после падения на него шкафа. ЧП произошло в частном развивающем центре, передает Кazpravda.kz со ссылкой на КТК.
Несчастный случай произошел 16 июня, примерно в полдень.
По информации городского департамента полиции, факт смерти ребенка зарегистрирован по статье 141 части 2 Уголовного кодекса "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего".
"Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники управления полиции Бостандыкского района по территориальности", – отметили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.