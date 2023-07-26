Школьный учитель проводил незаконные религиозные собрания для учащихся в Петропавловске
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В Петропавловске выявили миссионерскую деятельность преподавателя одной из городских школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры.
У преподавателя изъяли литературу религиозного содержания и блокнот с записями проведения лекций.
По факту собран материал по части 3 административной статьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях», предусматривающей штраф в 50 МРП (172 500 тенге).