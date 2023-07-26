Школьный учитель проводил незаконные религиозные собрания для учащихся в Петропавловске

В Петропавловске выявили миссионерскую деятельность преподавателя одной из городских школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры.

У преподавателя изъяли литературу религиозного содержания и блокнот с записями проведения лекций.

По факту собран материал по части 3 административной статьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях», предусматривающей штраф в 50 МРП (172 500 тенге).