Промышленным предприятиям региона необходимо ускорить работу по снижению вреда, наносимого экологии. На этом акцентировал внимание руководителей крупных производств-загрязнителей министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область.

В частности, при посещении Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» министр отметил, что 50% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Актобе приходится именно на данное предприятие.

В феврале 2021 года АктЗФ получил комплексное экологическое разрешение, в рамках которого предстоит перевести производство на наилучшие доступные технологии. По прог­рамме, принятой руководством предприятия, здесь планируется установить очистные фильтры и до 2024 года снизить выбросы на 30%. Магзум Мирзагалиев поручил руководству завода ускорить эту работу.

Вместе с тем было указано на необходимость решения проб­лемы утилизации хромшпинельного порошка. В 2020 году «Казхром» направил на природоохранные мероприятия почти 11,5 млрд тенге, при этом более половины этих инвестиций – около 7 млрд тенге – в актюбинский регион.

Завод хромовых соединений – также один из загрязнителей экологической среды. Он относится к субъектам крупного предпринимательства, чьи отходы относятся к 1-й категории опасности. В частности, требуется утилизация накопившихся отходов шлама.

Предприятием принимаются определенные меры в этом направлении. Отмечено, что в результате применения новых технологий в прошлом году заводу удалось снизить объемы эмиссий в атмосферу в 1,4 раза. Между тем до 2025-го здесь необходимо установить рукавные фильтры.

Изношенные канализационно-очистные сооружения оказывают негативное влияние на экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку областного центра. В связи с этим Магзум Мирзагалиев специально побывал на АО «Aktobesu-energygroup». С главой региона Ондасыном Уразалиным была обсуждена необходимость строительства новой станции.

Для решения проблемы акиматом выделено 420 млн тенге, ведется борьба с мусором с помощью химических реагентов. В прошлом году разработана «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем региона.