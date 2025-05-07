Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В параде принимают участие более 4 тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных сил Казахстана. Задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

Впервые в составе механизированной колонны представлены зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор», колесные боевые машины «Барыс», «Алан», «Айбар», «Таймас», «Террекс», а также специальные автомобили с роботами для обезвреживания мин.

Также представлены боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты, которые планируют выпускать предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В воздушном пространстве пролетели военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410 и патрульный самолет Би-300.