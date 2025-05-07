Сильнейшая армия в ЦА: на параде в Астане продемонстрирована современная военная техника

День Победы
30
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Парад, посвященный 80-летию Победы, призван отдать дань уважения подвигу фронтовиков, показать сегодняшнюю мощь армии Независимого Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В параде принимают участие более 4 тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных сил Казахстана. Задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

Впервые в составе механизированной колонны представлены зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор», колесные боевые машины «Барыс», «Алан», «Айбар», «Таймас», «Террекс», а также специальные автомобили с роботами для обезвреживания мин.

Также представлены боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты, которые планируют выпускать предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В воздушном пространстве пролетели военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410 и патрульный самолет Би-300.

#Астана #ПарадПобеды

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