Парад, посвященный 80-летию Победы, призван отдать дань уважения подвигу фронтовиков, показать сегодняшнюю мощь армии Независимого Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz
В параде принимают участие более 4 тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных сил Казахстана. Задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.
Впервые в составе механизированной колонны представлены зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор», колесные боевые машины «Барыс», «Алан», «Айбар», «Таймас», «Террекс», а также специальные автомобили с роботами для обезвреживания мин.
Также представлены боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты, которые планируют выпускать предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса.
В воздушном пространстве пролетели военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410 и патрульный самолет Би-300.