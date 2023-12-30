Сильные регионы – сильная страна: Астана в 2023 году. Приоритеты с учетом роста столицы

По прогнозам, в ближайшие 10 лет население Астаны вырастет до 2,3 миллиона человек, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Ежегодно в столице нашей страны рождается 33-35 тысяч казахстанцев. Какие планы на развитие города в будущем и что сделано в уходящем году, рассказываем в материале, который завершает проект, запущенный СЦК совместно с регионами страны по итогам 2023 года.

Экономика столицы растет: основные показатели

Валовой региональный продукт увеличился на 4,1%, объем инвестиций вырос на 4,7%, что позволило ввести 25 проектов. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 14,6%, объем розничного товарооборота - на 9,4%, составив порядка 2,2 триллиона тенге. В этом году спросом больше всего пользовались автомобили, а также бытовая техника.

По итогам 11 месяцев объем строительных работ увеличился на 4,9%, что позволило урегулировать вопросы улучшения жилищной инфраструктуры.

Образование и здравоохранение: соответствуя статусу столицы

Для решения проблемы дефицита ученических мест в Астане в текущем году введено в эксплуатацию 7 школ, завершается строительство еще 5 школ. В 2024 году запланировано строительство 34 школ, в том числе частных - 3, за счет средств бюджета - 8 и по проекту «Комфортная школа» - 23. В целом же по нацпроекту будет построено 24 школы на 90 тысяч учащихся. Кроме того, до 2029 года планируется построить 60 государственных детских садов.

Приобретено 143 предметных кабинета для 62 школ. В том числе 24 кабинета физики, 29 – химии, 25 - биологии, 14 – STEM и другие кабинеты по направлениям.

Кроме того, все столичные школы обеспечены электронными учебниками. Во всех организациях образования внедрена «Единая программа воспитания».

Наряду с этим более 95 тысяч учащихся школ города обеспечены бесплатным горячим питанием. Совместно с медицинским университетом Астаны разработано и утверждено перспективное сезонное двухнедельное меню блюд для организации питания учащихся в общеобразовательных организациях. При его разработке учтены физиологические потребности и сезонность.

Все организации образования оснащены системами безопасности.

Большая работа проделана в сфере здравоохранения.

Так, завершен капитальный ремонт 12 медицинских учреждений, открыт детский травматический пункт на базе городской поликлиники №2. Его открытие позволило разгрузить основной травматологический пункт при МГДБ №2 и обеспечивает тем самым своевременную и доступную медицинскую помощь детям.

Трудоустроены 243 молодых специалиста, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа, что позволило снизить дефицит медицинских кадров.

Для повышения квалификации и внедрения новых методов диагностики в ведущих мировых клиниках прошли обучение 45 врачей. Вместе с тем, с целью совершенствования профессиональных компетенций приглашаются ведущие зарубежные врачи для проведения мастер-классов.

В планах властей города и строительство двух перинатальных центров. Проекты планируют завершить в течение 2,5-3 лет. Этот вопрос поднимался на совещаниях с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию столицы. Строительство одного из них на 250 коек будет вестись за счет средств инвестора.



Строительство как драйвер экономики столицы

В текущем году введено в эксплуатацию 3,4 миллионов квадратных метров жилья. В рамках госпрограмм выделены более 1 400 квартир для различных категорий граждан.

В этом году по льготным государственным программам власти города поставили задачу предоставить 5,2 тысячи квартир для разных категорий граждан. Среди них дети-сироты, многодетные матери, социально уязвимые граждане, а также работающая молодёжь. В начале следующего года очередники получат эти дома.



Кроме того, в столице утверждена программа реновации. До 2029 года планируется переселить 4,7 тысяч собственников жилья из 206 аварийных домов. В этом году гражданам выдано порядка 400 квартир. В следующем году планируется выделить ещё 700 квартир.

Еще один вопрос, который прорабатывается на перспективу, - это новый Генеральный план развития Астаны до 2035 года, который разработан по поручению Главы государства. Значительную часть территории города составят «зеленые клинья», которые вместе с парками, набережными вдоль рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль сформируют единый природно-ландшафтный комплекс. Кроме того, будет построено 178 детских садов и 164 школы, 93 учреждения здравоохранения.

Энергетика и водоснабжение

Для столицы эти сферы имеют особое значение. Так, завершено строительство первой очереди ТЭЦ-3 и двух ГТС для обеспечения новых районов теплом. Значительно сократилось количество жалоб граждан и уменьшилась нагрузка на коммунальные службы.

Немало нареканий астанчан вызывало в текущем году водоснабжение. С целью решения данного вопроса запущена дополнительная нитка водовода от Астанинского водохранилища, что обеспечило дополнительно подачу воды в объеме 90 тысяч кубометров в сутки. Завершается проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод на 40 тысяч кубометров в сутки, а также проект расширения насосной станции Тельмана на 160 тысяч кубометров в сутки. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение города до 2030 года.



Разрабатывается Устав озеленения Астаны

Документ разрабатывается совместно с Центром урбанистики рамках Единой концепции озеленения. К разработке устава были привлечены специалисты в области сельскохозяйственных наук, ландшафтные архитекторы, озеленители, специалисты по разведению питомников. Устав будет содержать свод правил, в том числе регламенты по озеленению для застройщиков и владельцев недвижимости. Застройщики будут обязаны согласовывать дендроплан и в течение трех лет содержать зеленые насаждения и только потом передавать под управление акимату.

Кроме того, в текущем году благоустроили более 165 дворов и общественных пространств, включая создание 45 зеленых зон, парки, скверы, высажено около 1 миллиона зеленых насаждений в городе и на территории «зеленого пояса.

В целом в 2023 году Астана развивалась, как и положено столичному мегаполису, удерживая лидерство в стране по многим экономическим и социальным параметрам. Статус столицы обязывает городские власти работать с особой ответственностью и развивать город с учетом его роста и будущих потребностей жителей.

Завершая проект, назовем еще некоторые общие социально-экономические показатели развития нашей страны в 2023 году:

- во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 миллиарда тенге с созданием 19,5 тысячи рабочих мест;

- запущено 126 новых проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 488 миллиардов тенге;

- собрано 16,6 миллиона тонн зерновых, 2,1 миллиона тонн масличных и 5 миллионов тонн кормовых культур. Объем производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 триллиона тенге;

- по всей стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато строительство 217 школ;

- построено 90 новых объектов здравоохранения, в том числе 59 в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В стране внедрены 80 новых технологий в области трансплантологии, кардиохирургии, онкологии, инновационных клеточных технологий, по ним пролечено – около 20 тысяч человек;

- по итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тысячи человек;

- гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тысячи государственных грантов в размере до 400 МРП для открытия собственного бизнеса;

- по программе льготного кредитования под 2,5% для молодых людей одобрено 5,4 тысячи бизнес-проектов на общую сумму 25,4 миллиарда тенге;

- с 1 января повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета на 8,5%.