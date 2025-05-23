Систему ценообразования на лекарства пересматривают в Казахстане

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Нововведения направлены на снижение цен на препараты и повышение их доступности для граждан, которым необходимо пройти лечение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства, сообщает Kazpravda.kz

Главная цель — снижение цен на препараты, повышение их доступности и уменьшение финансовой нагрузки на пациентов. На сегодня в Казахстане зарегистрировано около 6 000 лекарственных средств.

Новый механизм регулирования предельных цен распространяется на лекарства в бесплатном перечне от государства — в рамках ГОБМП и ОСМС, также на препараты, которые реализуются через оптово-розничную торговую сеть.

В бесплатном перечне лекарств, предназначенных для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничном аптечном сегменте — до 30%.

Обновлённый перечень включает:
— 3 475 наименований лекарств и 2 917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС)
— 5 936 препаратов — для оптовой и розничной реализации

Средние показатели снижения цен составляют:
— 2 222 наименования лекарств — до 18%
— 1 847 видов медизделий — до 14%
— 5 492 наименования лекарств в аптеках — до 30 %

При этом предельная цена на торговое наименование лекарственного средства не превышает предельную цену для оптовой реализации, утвержденную для данного препарата. Расчет предельных цен осуществлялся с учетом формы выпуска, дозировки, концентрации, объема и фасовки, а также за единицу измерения.

Цены для лекарственных средств, предназначенных для оптовой и розничной реализации, формировались с учетом средних значений предельных цен производителей в десяти референтных странах: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Польша, Россия, Словения, Турция и Узбекистан. Использовались данные международной базы Navlin Price& Access Data.

При формировании предельных цен на лекарственные средства отечественного производства учитываются зарегистрированные цены на аналогичные импортируемые препараты с аналогичным международным непатентованным наименованием, формой выпуска, дозировкой, концентрацией и объемом.

Механизм будет включать постоянный мониторинг цен и проверку их соответствия реальной ситуации на рынке. Это означает, что цены не будут расти без причины, а любые попытки спекуляций или необоснованного повышения цен будут быстро выявляться и устраняться.

Новый механизм регулирования цен сделает рынок лекарств в республике более прозрачным и эффективным, а медицинскую помощь — ещё более доступной для казахстанцев, отметили в Минздраве.

#Минздрав #система #лекарства #ценнобразование

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