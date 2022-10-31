Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 31 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 729 заболевших.

На 31 октября лечение от КВИ продолжают получать 830 человек (681+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 753 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.