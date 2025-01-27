Ситуация с корью стабилизировалась в Казахстане

С начала года зарегистрировано 64 случая кори, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсеновой, стабилизации ситуации способствовало проведение дополнительной массовой иммунизации детей до 5 лет и медицинских работников.

В ее рамках за счет средств, выделенных из резерва правительства РК на приобретение вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита, вакцинировано 1,5 млн человек. Это позволило снизить уровень заболеваемости на 99,2%.

«С начала текущего года зарегистрировано 64 случая кори. Заболеваемость зафиксирована за счет непривитых детей, что составляет более 83% от числа заболевших детей», – сказала спикер на пресс-конференции в СЦК.

Вместе с тем, благодаря плановой и дополнительной иммунизации эпидемиологическая ситуация по коклюшу стабилизируется и наблюдается тенденция снижения заболеваемости на 73% по сравнению с пиком заболеваемости.

В этом году зарегистрировано 55 случаев коклюша.