Сказанья старины глубокой

Десятитомное издание, выпуск которого был приурочен к 70-летию Великой Победы, вышло под общей редакцией министра обороны Имангали Тасмагамбетова. Над фолиантом потрудился большой творческий коллектив во главе с известным академиком Сеитом Каскабасовым. На презентации, проходившей в Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков отметил актуальность и непреходящую ценность увидевшего свет десятитомника. О своевременности выхода и непреходящей актуальности многотомника, имеющего важное значение в деле воспитания чувства патриотизма у граждан Казахстана, в первую очередь в среде подрастающего поколения, говорили многие. По мнению академика Мырзатая Жолдасбекова, патриотизм каждого народа начинается с языка. Было время, когда казахстанские военные отдавали, исполняли приказы только на одном языке – русском. И это была не их вина. Сегодня все обстоит иначе. И тем не менее есть еще над чем работать, молодежь пока мало интересует история, между тем она учит. В самом деле славный сын нашего народа Бауыржан Момышулы в дни самых ожесточенных боев на фронте вел дневниковые записи. Впоследствии его военный опыт был изложен в книге «Дневник командира». Вот одно из его поучений: «Я на собственном опыте убедился, что в воспитании у солдата боевых качеств бойца колоссальное значение играют военное прошлое народов и национальные традиции». И здесь же он расшифровывает значение слова «традиции» – это документальные, словесные предания (легенды) о воинской доблести в прошлом, которые используются в настоящем. В многотомнике «Ержүрек» излагается самобытная художественная летопись тысячелетней истории казахского народа, отражая его славное героическое прошлое. «Предания старины глубокой» пробуждают в душе читателя гордость за героические поступки славных батыров, показывают величие предков, ценивших свободу и жертвовавших своими жизнями, когда речь шла о родной земле. В аспекте преемственности поколений героический эпос воодушевляет защитников сегодняшнего Казахстана, воспитывает в духе патриотизма, заряжает стремлением бескорыстного служения Родине и охраны ее границ. В сборнике героических легенд жыры и дастаны расположены в историко-хронологическом порядке. В первый том вошли сказания в стихах «Қисса Алпамыс», «Қамбар батыр», «Ер Көкше», «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын». Во втором и третьем томах собраны произведения «Едіге жыры», «Ер Қосай», «Сайын батыр», «Қисса Нәрікбай – Шора», «Орақ – Мамай», «Төрехан батыр», повествующие о событиях эпохи Золотой Орды. Четвертый том включил в себя эпосы «Аңшыбай батыр және оның ұрпақтары», «Қарадөң батыр және оның ұрпақтары» из цикла «Қырымның қырық батыры». В пятой книге описываются героические события XVII века – «Орақты батыр», «Қарасай-Қази», «Еңсегей бойлы ер Есім». В шестой, седьмой и восьмой тома вошли богатырские эпосы: «Бөгенбай», «Қабанбай туралы жыр», «Хан Абылай», «Олжаш батыр», «Сәтбек батыр», «Райымбек батыр», «Ер Жасыбай», «Жидебай батыр», «Өтеген батыр», «Орта жүз Олжабай батыр», «Еспембет», «Батыр Баян», «Көкжарлы Барақ батыр», «Наурызбай», «Базар батыр», «Бердіқожа батыр», «Жантай батыр», «Сырым батыр» «Шақшақұлы Ер Жәнібек», «Жапал батыр мен Таңшебер қыз», «Ер Әжібай», «Мырқы батыр», рассказывающие о подвигах батыров периода правления легендарного Абылай-хана. В девятый том включены исторические поэмы «Исатай – Махамбет», «Кенесары», «Ағыбай батыр», «Батыр Науан», «Жасауыл қырғыны», «Сұраншы батыр», «Саурық батыр», «Досан батыр», «Арқалық батыр», отражающие период истории казахского народа, поднявшегося против колониального гнета. Заключительный том посвящен героизму и отваге казахских воинов, проявленным ими в борьбе против фашизма в годы Второй мировой войны. Сюда вошли избранные поэмы именитых авторов: «Ер Төлеген» Нурлыбека Баймуратова, «Абдолла» Касыма Аманжолова, «Мәншүк» Мариам Хакимжановой, «Әлия» Капана Сатыбалдина, «Сұлтан» Ильяса Есенберлина, «Жиырма бес», «Ер туралы жыр» Нурпейиса Байганина, «Қайран шеше. Нүркен Әбдіровке ескерткіш!» Саги Жиенбаева, «Батыр-дастан» Мынбая Рашева, «Болашақ үшін» Куляш Ахметовой, «Мәлік батыр» Жаксыбая Жантобетова, «Ту тіккен» Музафара Алимбаева, «Ақырғы граната (хабарсыз жоғалғандар монологы) Абу Сарсенбаева», «Оқ және гүл» Токаша Бердиярова. Можно быть уверенным: многотомник «Ержүрек», хранящий память в назидание потомкам, будет востребован. В одной из поэм меня поразили слова Умбетея-жырау из рода канжыгалы: «Отважный воин чести не марает,/Железа крепче, прочней алмаза./Если мужчина род не защищает,/Кто ему доверится – врага не напугает!»
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