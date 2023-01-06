Сказка для взрослых

В последние годы коллектив областного русского драматического театра активно работает над обновлением своего репертуара, и этому способствует международный проект «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом», направленный в первую очередь на обмен опытом и популяризацию русской классики. Его плодами стали уже две постановки.

Одна из них была презентована зрителям в прошлом году. Трагикомедию «Шутники» российского режиссера Петра Нореца, представляющую смесь элементов цирка, стендапа и скоморошества, публика запомнила надолго. Она отличается в первую очередь непривычной подачей – множеством хореографических сцен, перетекающих из одного действия в другое. К тому же по-другому воспринимаются декорации и необычные костюмы, н апоминающие народные, но в то же время старинные европейские. Показ спектакля прошел с аншлагом.

Премьера второй постановки по пьесе Виктора Гроссмана состоялась на днях. Она стала очередным результатом совместного труда таразских актеров и выпускников Российского института театрального искусства (ГИТИС). На сей раз публике предложена работа тандема – представителя игрового театра Татьяны Родиной, выступившей режиссером, и заслуженного артиста Российской Федерации Артура Абачараева, ставшего ее ассистентом.

– «Дубровский», как определил сам Пушкин, представляет собой разбойничий роман, – отметила Татьяна Родина. – Он рассказывает о людях, которые жили больше полутора века назад. Сегодня трудно сказать, какие они были, как вели себя, о чем думали, как одевались, чем занимались. На мой взгляд, мы можем это только представить, вообразить, пофантазировать, создав собственную Вселенную, и сыграть их.

На помощь режиссерскому дуэту для создания полной задуманной картины приехали художник-постановщик Варвара Бабошина, а также балетмейстер – опытный московский хореограф Лия Ратия, известная на российском телевидении.

Зрители отметили в первую очередь задорность, динамичность, массовость и музыкальность пьесы. Что касается последнего, то балетмейстер постаралась помочь «оживить» сцены и вплести в постановку современные мелодии, чтобы привлечь к классике и молодое поколение. В свою очередь художник-постановщик сделала костюмы простыми, но в то же время подчеркивающими историческую атмосферу, а декорации – передвижными, символизирующими быстро меняющиеся условия жизни.

Новая постановка раскрывает историю пушкинского романа, увиденную глазами крепостных, втянутых в абсолютно ненужную им войну между двумя дворянскими семьями Троекурова и Дубровского.

По сюжету слуга Троекурова псарь Парамошка (Адилет Кулмурзаев) позволил себе грубость в адрес отца Дубровского (Бекназар Избасаров), который в свою очередь не стал терпеть такое поведение крепостного и подал в суд. Но вот беда: от правозащитников, на которых он так надеялся, в итоге оскорбленный барин пострадал сам. А случилось это по вине Троекурова (Евгений Орлов), который успел подкупить исполнителей закона и даже умуд­рился присвоить имение соседа. Обида для главы семьи Дубровского становится роковой – он умирает. А когда приезжает его сын Владимир, разыгравшийся местный конфликт перерастает в большой бунт...

– Мне захотелось посмотреть на ситуацию со стороны дворовых жителей, которые стали свидетелями конфликта, возникшего из ничего. По сути, он возник из-за сломанной спички – пустяка, который стал искрой большого пожара. Все можно было бы мирно уладить, если б не натуры двух людей, гордость которых была задета. Они были настолько непримиримы в своей позиции, что не нашли в себе сил пожать руки и разойтись. В итоге разгорелась локальная война между двумя дворами, – рассказывает Татья­на Родина.

Если говорить в целом, то режиссер назвала спектакль сказкой для взрослых, потому что ее команде удалось скрестить известный роман и популярные сказки Пушкина в одно целое.

– Автор писал их примерно в одно и то же время, когда на его столе произведения, возможно, даже лежали вместе, – сказала Татьяна Родина. – Известно, что после того, как Пушкин попал под пристальный взгляд царской полиции, его стиль заметно изменился. Он стал писать осторожнее, не настолько открыто, как прежде, использовал иносказательные формы, что роднило его дальнейшие произведения со сказками. Поэтому считаю гармоничное смешение с ними весьма уместным.

Спектакль делает акцент на таком качестве человека, как честность, которая присуща далеко не каждому, показывает благородного разбойника и борьбу людей из двух разных миров – крестьян и их хозяев. Толчком для развития всей истории стала точка повествования, где закон и совесть вошли в конфликт между собой. Под колеса несущейся неведомо куда телеги русской жизни XIX века, погоняемой самоуправством и беззаконием, попали две молодые жизни. Утраченная юность, прощание с детством… И здесь как нельзя лучше подходят игры «в казаки-разбойники» и «дочки-матери», в которые в последний раз суждено сыграть Владимиру и Маше, а потом в одно мгновение стать взрослыми. Как в сказках, они стоят у придорожного камня и выбирают свою дорогу «честного человека». И тут нет третьего пути, нет компромисса, нельзя быть честным, когда удобно, когда легко. Честность, как часть человеческого существа, как кожа, неотделима от него и диктует героям трагическую безапелляционность поступков. Весьма символично, что главного героя Владимира Дубровского играют сразу три актера – Тимур Романюк, Виктор Майнашев и Темур Ичиков. Такой прием отлично показывает зрителям, как в одно мгновение может измениться судьба любого человека.

По признанию Татьяны Родиной, несмотря на довольно серьезную тему, она решила сделать пьесу несколько озорной, придать ей легкости, добавив элементы современной музыкальной и танцевальной культуры, а также литературы и киноискусства. Думается, у нее это получилось. Зрители остались в восторге от увиденного, отметив великолепное прочтение классики на современный лад. По их словам, это оригинально, свежо и актуально, смотрится на одном дыхании.

– Когда мы, представители разных театральных школ, общаемся друг с другом, безусловно, узнаем что-то новое для себя, получаем бесценный опыт от своих коллег, живущих за пределами нашей страны. Прежде мы сотрудничали с Узбекистаном и Кыргызской Республикой. Довелось поработать и с российскими режиссерами. На сей раз нам повезло иметь дело с еще одной представительницей соседнего государства – Татьяной Родиной из Москвы, а также с Артуром Абачараевым из Махачкалы. Дагестанская школа для нас была вообще незнакома. Наши гости внесли свое видение на постановки, показали свои методы работы с труппой. Особенно запомнились приподнятое настрое­ние, легкость в общении и даже некоторое озорство, которые отличали подготовку к спектаклю. Все получили огромное удовольствие от творческого процесса, результатом которого стал великолепный спектакль по роману русского литературного светила, поэта и драматурга Александра Пушкина, – отметила заместитель директора областного русского драматического театра Валерия Сон.