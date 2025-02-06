Сколько граждан Китая посетило Казахстан в 2024 году

В 2024 году поток туристов из Китая составил 655 тысяч человек, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта цифра на 78% больше, чем в 2023 году, сказал глава Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

По его словам, в рамках Года туризма Казахстана в Китае было подписано более 200 соглашений между регионами, туркомпаниями, агентствами и медиа-платформами.

«Мероприятия нашли широкое отражение и на информационной площадке. Крупнейшие китайские СМИ и социальные сети с аудиторией более 1,3 млрд человек транслировали сообщения о Казахстане. Это позволило значительно повысить узнаваемость страны как туристического направления», - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Официально 2025 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане.