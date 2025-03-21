Сколько стоят доллар, евро и рубль в Казахстане 21 марта

Банки и финансы
37
Венера Баталова
корреспондент

Национальный банк Республики Казахстан представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 21 марта 2025 года, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также опубликованы данные о курсах валют, установленных обменными пунктами в Астане и Алматы.

Официальные курсы валют:

Доллар США: 502,83 тенге

Евро: 545,37 тенге

Российский рубль: 5,95 тенге

Средние курсы покупки и продажи валют в мегаполисах страны.

Астана

Доллар США: покупка – 500,0 тенге, продажа – 507 тенге

Евро: покупка – 543 тенге, продажа – 550 тенге

Российский рубль: покупка – 5,75 тенге, продажа – 5,95 тенге

Алматы

Доллар США: покупка – 499,5 тенге, продажа – 502,5 тенге

Евро: покупка – 544,57 тенге, продажа – 550,44 тенге

Российский рубль: покупка – 5,75 тенге, продажа – 5,89 тенге

Курсы валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня, поэтому рекомендуется уточнять актуальные значения непосредственно в обменных пунктах перед совершением валютно-обменных операций.

#доллар #Евро #курсы валют

Популярное

Все
Базовый элемент системы национальной безопасности
Так звучит дружба
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В центре внимания – общественная этика
Ловчую птицу по клюву узнают
Сохранять ключевые ценности
В гармонии с природой
Под одним шаныраком
Будьте бдительны!
Все мы были детьми
Рабочим – льготное жилье
О воде без «воды»
Будь счастлива, подруга!
Приключения бриллиантового чемоданчика
Всемирный банк: привлекать финансирование по международным стандартам
Укрепляя продовольственную безопасность
Самые счастливые в СНГ
Ставка на элитные семена и удобрения
Вывести экономику из тени
Пакет ратификационных законопроектов
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Узами родства связаны с Великой степью
Насилие недопустимо
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Ответы на запросы общества
Инновации в защите от пожаров
В Астане появится новый спортивный объект
Когда язык во всем опора
Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
Нейросети плохо распознают казахскую культуру – Токаев
«Воздушных замков мы уже насмотрелись. Спрос будет жесткий»: Токаев – о создании наукоградов
И новенький айфон в придачу
Почивать на лаврах нельзя
Токаев – о популяризации казахстанского футбола: «Без приватизации дело не сдвинется»
Участие Токаева в IV заседании Национального курултая – самое главное
Возврат к историческому времени
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Где больше всего подано заявлений на банкротство в Казахста…
Правительство Казахстана и Всемирный банк укрепляют партнер…
Инфляция в феврале ускорилась в 15 регионах Казахстана – На…
Вице-министр финансов Казахстана встретился с представителя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]