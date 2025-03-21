Сколько стоят доллар, евро и рубль в Казахстане 21 марта

Национальный банк Республики Казахстан представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 21 марта 2025 года, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также опубликованы данные о курсах валют, установленных обменными пунктами в Астане и Алматы.

Официальные курсы валют:

Доллар США: 502,83 тенге

Евро: 545,37 тенге

Российский рубль: 5,95 тенге

Средние курсы покупки и продажи валют в мегаполисах страны.

Астана

Доллар США: покупка – 500,0 тенге, продажа – 507 тенге

Евро: покупка – 543 тенге, продажа – 550 тенге

Российский рубль: покупка – 5,75 тенге, продажа – 5,95 тенге

Алматы

Доллар США: покупка – 499,5 тенге, продажа – 502,5 тенге

Евро: покупка – 544,57 тенге, продажа – 550,44 тенге

Российский рубль: покупка – 5,75 тенге, продажа – 5,89 тенге

Курсы валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня, поэтому рекомендуется уточнять актуальные значения непосредственно в обменных пунктах перед совершением валютно-обменных операций.