Сколько стоят доллар, евро и рубль в Казахстане 21 марта

Национальный банк Республики Казахстан представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 21 марта 2025 года, передает Kazpravda.kz
Также опубликованы данные о курсах валют, установленных обменными пунктами в Астане и Алматы.
Официальные курсы валют:
Доллар США: 502,83 тенге
Евро: 545,37 тенге
Российский рубль: 5,95 тенге
Средние курсы покупки и продажи валют в мегаполисах страны.
Астана
Доллар США: покупка – 500,0 тенге, продажа – 507 тенге
Евро: покупка – 543 тенге, продажа – 550 тенге
Российский рубль: покупка – 5,75 тенге, продажа – 5,95 тенге
Алматы
Доллар США: покупка – 499,5 тенге, продажа – 502,5 тенге
Евро: покупка – 544,57 тенге, продажа – 550,44 тенге
Российский рубль: покупка – 5,75 тенге, продажа – 5,89 тенге
Курсы валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня, поэтому рекомендуется уточнять актуальные значения непосредственно в обменных пунктах перед совершением валютно-обменных операций.