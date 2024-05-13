Какие выплаты установят в Казахстане за вред здоровью и жизни пациентов

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

Минздрав разработал проект правил страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно проекту, субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника до осуществления медицинской деятельности.

Договор заключается субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при этом медицинские работники, в том числе нерезиденты РК, оказывающие медицинскую помощь (услуги), должны иметь сертификат специалиста для допуска к клинической практике. Исключение для иностранных специалистов, привлекаемых для осуществления профессиональной медицинской деятельности в «Назарбаев Университет» или его медицинские организации, в медицинские организации Управления делами президента РК.

Страхование профессиональной ответственности медицинского работника осуществляется на основании договора сострахования, заключаемого субъектом здравоохранения с участником единого страхового пула (администратор пула).

Договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников является договором страхования и заключается ежегодно согласно перечню специальностей и специализаций, утвержденному уполномоченным органом, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Размер страховой выплаты составит:

за вред, повлекший установление инвалидности:

-третьей группы, – 500 МРП;

-второй группы, – 600 МРП;

-первой группы, – 800 МРП;

-ребенка с инвалидностью, – 500 МРП;

-за вред, повлекший смерть пациента, – 3 000 МРП;

-за вред без установления инвалидности – в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более 300 МРП.

Проект размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА» до 27 мая 2024 года.

#здоровье #Минздрав #пациенты #открытые НПА #вред

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