Какие выплаты установят в Казахстане за вред здоровью и жизни пациентов

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Согласно проекту, субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника до осуществления медицинской деятельности.

Договор заключается субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при этом медицинские работники, в том числе нерезиденты РК, оказывающие медицинскую помощь (услуги), должны иметь сертификат специалиста для допуска к клинической практике. Исключение для иностранных специалистов, привлекаемых для осуществления профессиональной медицинской деятельности в «Назарбаев Университет» или его медицинские организации, в медицинские организации Управления делами президента РК.

Страхование профессиональной ответственности медицинского работника осуществляется на основании договора сострахования, заключаемого субъектом здравоохранения с участником единого страхового пула (администратор пула).

Договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников является договором страхования и заключается ежегодно согласно перечню специальностей и специализаций, утвержденному уполномоченным органом, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Размер страховой выплаты составит:

за вред, повлекший установление инвалидности:

-третьей группы, – 500 МРП;

-второй группы, – 600 МРП;

-первой группы, – 800 МРП;

-ребенка с инвалидностью, – 500 МРП;

-за вред, повлекший смерть пациента, – 3 000 МРП;

-за вред без установления инвалидности – в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более 300 МРП.



Проект размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА» до 27 мая 2024 года.