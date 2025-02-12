Скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С введут в Казахстане

В Казахстане в целях снижения заболеваемости вирусными гепатитами планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Итоги реализации пилотной программы по раннему выявлению инфицирования вирусными гепатитами В и С, а также дальнейшие шаги по реализации мероприятий для снижения заболеваемости в стране были обсуждены в ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с директором Фонда Центра анализа заболеваний (CDAF) доктора Хоми Разави.

Одной из основных и важных целей программы ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов до 2030 года является своевременная их диагностика.

«Ввиду того, что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что в свою очередь приводит к смертности и инвалидизации инфицированного населения. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях, так как они являются источником вирусных гепатитов для окружающих», - говорится в сообщении.

По результатам пилотной программы принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет.