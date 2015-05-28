Свежий выпуск Скучать не придется Юрий ЛИ, Кызылорда

Как выяснилось на селекторном совещании по вопросам организации летнего отдыха школьников, проведенном акимом области Крымбеком Кушербаевым, загородные и пришкольные лагеря уже готовы принять юных кызылординцев. Пришкольные дневные лагеря в текущем году примут 48 565 учащихся. При этом программа их пребывания была существенно расширена: запланированы экскурсии в музеи и исторические места, походы на природу, дети смогут посещать спортивные секции и кружки по интересам, проверить свои ораторские способности в дебатных клубах. А из старшеклассников намерены сформировать озеленительные и ремонтно-строительные бригады.

Не менее массово и интересно отдохнут юные жители Приаралья и в 9 загородных летних оздоровительных лагерях, в том числе известном Жанакорганском центре олимпиад и дополнительного образования и новом учебно-оздоровительном центре «Камбаш», построенном на живописном берегу одноименного озера. Оба последних объекта работают круглый год, и, помимо прекрасной базы для отдыха, помогают школьникам готовиться к предметным олимпиадам и ЕНТ.

Активное участие в организации летнего отдыха школьников принимают и местные бизнес-структуры. В текущем году спонсоры выделят средства на 3 862 путевки в оздоровительные лагеря. И, конечно же, как и в предшествующие годы, позаботились исполнительные органы о детях из малообеспеченных семей, сиротах и оставшихся без попечения родителей школьниках, которым будут предоставлены путевки в лучшие летние лагеря в других регионах Казахстана.



