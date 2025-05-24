Выступая на пленарной сессии, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что будущее отрасли будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно наши производители смогут использовать открывающиеся возможности и адаптироваться к новым глобальным вызовам.

Сегодня Казахстан делает ставку на развитие обрабатывающей промышленности высокого передела. Впервые ее величина в ВВП превысила горнодобывающий сектор на 4,6%. Доля машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности достигла 20%.

Машиностроение – драйвер роста экономики, играющий одну из ключевых ролей в долгосрочном устойчивом росте ВВП страны. Отрасль не только создает добавленную стоимость, но и способствует развитию технологий, инфраструктуры, охватывая при этом 37 подотраслей, включая машиностроение железнодорожное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, горно-металлургическое, электротехническое, подъемно-транс­портное, автомобилестроение, оборонную промышленность и другие сферы.

Одно рабочее место в машиностроении создает до восьми рабочих мест в смежных отраслях. Более 40% всего мирового экспорта составляют машины, станки и запчасти.

Принцип «слышащего государства», на котором основана новая модель государственного управления, коренным образом изменил взаимодействие между госорганами и гражданами страны. Наряду с политическими реформами Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал масштабные преобразования в промышленности. Мы были услышаны. Именно с 2019 года Президент взял под свой личный контроль вопросы развития отечественного машиностроения.

В 2019-м была утверждена Дорожная карта развития машиностроения до 2024 года, в которой поставлены амбициозные задачи, включая удвоение объемов отраслевого производства с 1,1 трлн до 2,6 трлн тенге к концу 2024 года. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал машиностроительной отрасли – с 44,3 млрд в 2018-м до 299,6 млрд тенге в 2024-м. Эти результаты стали возможными благодаря стратегической поддержке со стороны Президента и эффективного претворения в жизнь «дорожной карты», что вывело Казахстан на новый уровень модернизации и промышленного роста.

Двигатель отраслевого развития

Глава государства неоднократно говорил о важности поддержки обрабатывающей промышленности, в том числе через предоставление инвестиционных стимулов для иностранных и отечественных инвесторов, изменение условий проведения госзакупок. Улучшение ситуа­ции в этой сфере способно в течение трех лет привести к росту казахстанского содержания и доведению его уровня до 60%. Освобож­дение инвесторов в отрасли от уплаты налогов на первые три года послужит серьезным дополнительным импульсом для роста инвестиций.

В июне 2024 года Правительство внесло в Мажилис Парламента законопроект по обязательному утверждению и реализации крупными потребителями Программ развития внутристрановой ценности, заключению офтейк-контрактов.

Кроме того, в рамках Проект­ного офиса Сената Парламента была сформирована рабочая группа по развитию машиностроительной отрасли с акцентом на вопросы подготовки кадров, обеспечения сырьем, доступного финансирования, создания Национальной информационной системы промышленности, повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

Стоит отметить, что 2019–2024 годы стали периодом серьезных изменений и возрождения казахстанского машиностроения. Благодаря поддержке на высшем уровне отрасль не только преобразилась, но и приобрела новые масштабы, направления развития.

На расширенном заседании Правительства в январе текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 2024 году рост обрабатываю­щей промышленности составил 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, и эту положительную тенденцию следует закрепить, сделать необратимой.

К слову, по своим объемам обрабатывающая промышленность обогнала горную добычу по доле в ВВП на 1,7% впервые с момента обретения независимости.

Союз машиностроителей Казахстана совместно с Правительством продолжает работу по отраслевой модернизации, росту ее основных показателей. Продолжается исполнение комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы, который был разработан по поручению Президента и утвержден постановлением Правительства 7 ноября 2023-го. Целевые плановые индикаторы заключаются в обеспечении роста объема производства в 4,5 раза.

Намечен рост валовой добавленной стоимости с 1,3 трлн до 5,9 трлн тенге к 2028 году, индекса физического объема (ИФО) – не менее 10% в год, экспорта – в три раза, производительности труда – в 1,9, инвестиций – в полтора раза.

В настоящее время принят закон, предусматривающий обязательства производителей сырья по обеспечению им отечественных предприятий обрабатывающей промышленности; внесены изменения в действующее законодательство в части исключения возможности закупа на товарных биржах нестандартизированной продукции; установлены изъятия из национального режима на 1 939 казахстанских изделий отрасли машиностроения. Данные меры позволили сделать большой шаг в развитии отрасли.

Путь к удвоению ВВП

Сегодня актуальной стала тема промышленной роботизации. Для того чтобы удвоить ВВП страны за четыре-пять лет, необходимо приложить усилия по наращиванию темпов роста экономики. Одним из решений этой стратегической задачи является повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности с применением современных технологий.

Сейчас в Казахстане производительность труда на одного работника составляет 22 тыс. долларов в год, тогда как в промышленно развитых странах – США, Ирландии, Норвегии – этот показатель превышает 100 тыс. долларов.

В реальном секторе экономики Казахстана на сегодня заняты 6,9 млн человек. С учетом общего числа трудоспособного населения у республики нет возможности задействовать большее количество людей для увеличения объема выпускаемой продукции. Добиться более высокой производительности к 2029 году можно за счет внедрения в производство промышленных роботов, что наглядно доказывает опыт передовых стран.

Например, в Сингапуре на 10 тыс. работников приходится более тысячи промышленных роботов, в Южной Корее – свыше 800, тогда как в Казахстане – лишь семь… Крайне низкими в стране остаются и темпы внедрения робототехнических комплексов. Так, в 2023 году в РК их было внедрено лишь сто единиц, тогда как в Китае – 290 тысяч!

29 октября 2024 года на заседании Правительства Премьер-министр поддержал инициативу Союза машиностроителей Казахстана по развитию промышленной роботизации. Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством промышленности и строительства разработана Дорожная карта по развитию робототехники в Казахстане на 2024–2029 годы. Вместе с тем утвержденная «дорожная карта» не предусматривает концептуальных решений, в том числе конкретных вопросов по финансированию внедрения промышленной робототехники.

Для удвоения ВВП к 2029 году Казахстану нужно не просто полагаться на традиционные источники роста, а сделать ставку на развитие высокотехнологичных и цифровых производств.

Наука, кадры, инновации

Машиностроение – высокотехнологичная отрасль. Проек­тирование и производство машин, таких как локомотивы, трансформаторы или другое оборудование, требуют использования передовых научных знаний и технологий.

На сегодняшний день наукоем­кость в Казахстане значительно ниже, чем во многих странах мира, и составляет 0,17% ВВП (2023 год). Это связано с низким уровнем инвестиций в научные исследования и разработки (НИОКР), дефицитом научных и квалифицированных кадров. В Германии этот показатель составляет 3,2%, в США – 3,5%, в Японии – 3,4%, в Китае – 2,65% (2023 год).

Для сравнения с соседними странами: в РФ – 1%, в Беларуси – 0,5%, в Узбекистане – 0,2%. Экономически развитые страны в течение десятилетий имеют стабильно высокий уровень наукоемкости (выше 3% ВВП) и продолжают его наращивать.

Что касается кадров, то стоит отметить развитие дуального обучения и целевую подготовку специалистов для конкретных предприятий. Одна из главных проблем – разрыв между потребностью предприятий и подготовкой кадров. В 2023 году колледжи подготовили 11 383 специалиста для машиностроения, однако большинство остались невостребованными. Этот фактор сдерживает развитие машиностроения и индустриализацию в целом.

Как отметил Глава государства, реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности. Как известно, 2025-й объявлен Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования (ТиПО).

На наш взгляд, необходимо пересмотреть подходы к финансированию ТиПО, ориентировав его на конкретный результат в деятельности учебных заведений и вовлечение работодателей в процесс практического обучения. Нами совместно с министерствами просвещения, промышленности и строи­тельства РК разработана и реа­лизуется Дорожная карта по подготовке кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием для машинострои­тельной отрасли на 2024–2025 годы с последующим масштабированием на другие регионы страны. Кроме того, в рамках данного документа прорабатывается реализация пилотных проектов по дуальному образованию с привлечением немецкого опыта в Костанае, Кокшетау и Петропавловске.

Машиностроители Казахстана уверены в достижимости намеченных планов. Прогресс, уже достигнутый за короткий срок, доказывает, что продуманные инициативы и внимание Главы государства сыграли ключевую роль в развитии и становлении казахстанского машиностроения, его превращения в конкурентоспособный сектор экономики, открывающий новые горизонты для будущего развития.