«Слышащее государство»: новый импульс для развития отечественного машиностроения
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Мейрам Пшембаев, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»
Месяц назад в Астане прошел XII Форум машиностроителей Казахстана, в работе которого принял участие Премьер-министр Олжас Бектенов. Мероприятие собрало 1,5 тыс. делегатов из 20 стран мира. Традиционно в его рамках состоялись пленарное заседание, панельная дискуссия, а также 11 секционных заседаний по отраслевым направлениям машиностроения.