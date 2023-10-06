Смаилов проверил готовность ТЭЦ Риддера к отопительному сезону

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Риддера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как сообщил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов, на сегодняшний день 2 из 6 котлов станции уже запущены. В ближайшее время ожидается запуск еще одного, что позволит обеспечить жителей теплом в полном объеме. Параллельно ведутся ремонтно-восстановительные работы по остальным агрегатам и вспомогательному оборудованию. Он заверил, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

В целом на сегодня завершен ремонт мазутной насосной станции, тракта топливоподачи, трансформаторов связи и турбогенератора. Для обеспечения гидравлического режима на тепловых сетях завершены работы по восстановлению электроснабжения насосных станций. Отремонтирована кровля котельного и турбинного цехов. На стадии завершения также ремонт железнодорожных путей, по которым идет поставка угля.

Премьер-министр подчеркнул, что практически весь прошлый отопительный сезон Риддерская ТЭЦ работала в аварийном режиме и часто останавливалась, в результате чего население не получало тепло в должном объеме.

«Это происходило из-за того, что предыдущие собственники не вкладывали деньги в модернизацию и улучшение станции. Всё это привело к тому, что ТЭЦ оказалась в очень плачевном состоянии. Мы были вынуждены из республиканского бюджета выделить 8,4 млрд тенге. Акимат области со своей стороны выделил порядка 500 млн тенге. На эти деньги всё это время безостановочно велись ремонтные работы. Важно, чтобы они были завершены своевременно, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел должным образом. Днем и ночью нужно следить за этим», – сказал Алихан Смаилов.

Он также поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.

На объекте премьер-министра также проинформировали о готовности региона к отопительному сезону. На сегодня практически завершены работы по подготовке бюджетных организаций (свыше 830 объектов), жилых домов (более 3 тысяч), инженерных сетей и котельных. Аналогичный процесс близится к завершающей стадии на ТЭЦ и гидроэлектростанциях.

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