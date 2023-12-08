Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата с участием руководителей центральных госорганов, а также представителей дипломатического корпуса и частного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Основное внимание в ходе заседания уделено реформам, проводимым в сфере налоговой политики, вопросам инвестиционного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности, субсидирования сельхозпроизводителей и другим.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что привлечение инвестиций остается одним из ключевых факторов роста экономики и одним из приоритетов работы правительства РК.

Так, в республике внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях. Наряду с этим гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах и введены фискальные стимулы при заключении Улучшенного модельного контракта по сложным нефтегазовым проектам.

«Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос по ограничению размера вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов. Теперь данное ограничение будет распространено только на операции с компаниями, находящимися в оффшорных юрисдикциях», – указал премьер-министр.

Как отметил глава правительства, одним из важных аспектов улучшения инвестиционной привлекательности является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования в Казахстане разработан новый Налоговый кодекс.

В настоящее время он активно обсуждается на разных площадках с представителями бизнес-сообщества и международных организаций. С начала года проведено более 250 рабочих встреч и поступило свыше 1 тысячи предложений. Все вопросы еженедельно выносятся на рассмотрение постоянной рабочей группы.

«Сохраняя действующие стимулы, в рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования, ориентированная на налогоплательщика. Налоговая отчетность сократится на 30%, а количество налоговых платежей – на 20%», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что виды деятельности для применения режима розничного налога будут расширены в 2 раза, что позволит охватить более 1 млн налогоплательщиков. Кроме того, новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на 3 года.

Также отмечено, что благодаря уже принятым мерам Казахстан за год поднялся на 6 пунктов в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD и занял 37 место.

По итогам обсуждения глава правительства поручил уполномоченным госорганам проработать все озвученные предложения и рекомендации.