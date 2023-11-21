Смаилов встретился с главой миссии МВФ в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда на ближайшую и среднесрочную перспективу обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава миссии МВФ в республике Николя Бланше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи было подчеркнуто, что правительство придает большое значение партнерству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики Казахстана.

Важными событиями нынешнего года стали визит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в РК и открытие в Алматы Регионального центра по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Как отметил Алихан Смаилов, на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивый рост. Так, по итогам 10 месяцев увеличение ВВП составило 4,9%. Инвестиции в основной капитал выросли на 12,6%, что является необходимым условием для положительной динамики в будущих периодах, в частности, в 2024 году. Наряду с этим отмечается существенное замедление инфляции за счет реализации совместных мер правительства и Нацбанка.

Он добавил, что международные рейтинговые агентства также подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне. При этом в октябре агентство Moody’s улучшило свой прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.

По словам премьер-министра, в настоящее время в РК продолжается работа по совершенствованию налогово-бюджетной политики. Разрабатывается новый Бюджетный кодекс, направленный на упрощение бюджетных процессов, совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества управления государственными финансами в целом. Кроме того, разрабатывается новый Налоговый кодекс.

«Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку», – сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Николя Бланше отметил, что у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем.

«Мы видим амбиции республики по достижению более высоких темпов роста и учитываем тот прогресс, который уже был сделан. Отмечаем этот прогресс во многих областях. Большое значение имеет то, каким образом данный рост будет обеспечиваться. Именно это отражается в наших советах и рекомендациях. По нашему мнению, ведущую роль должен играть частный сектор при поддержке государства», – сказал глава миссии МВФ в Казахстане.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие для дальнейшего совершенствования и развития финансового сектора Казахстана.

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #МВФ

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