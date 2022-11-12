Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен

Жуткое ДТП произошло на трассе в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

В столкновении двух автомашин один человек погиб и двое пострадали. Авария произошла накануне днем на трассе в Алматинской области. 36-летний водитель грузовой автомашины Renault-Premium, следуя по автодороге Алматы – Оскемен не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с aвтомашиной Volvo, которая после этого опрокинулась. От удара Renault-Premium смяло в груду металла.

"На месте скончался водитель Renault-Premium R-400 и пострадали водитель и пассажир автомашины марки Volvo, которые были доставлены в Центральную районную больницу поселка Отеген батыр Илийского района. По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство. Назначены все необходимые экспертизы" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.