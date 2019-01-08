Снимается кино!

Создавая кинолетопись отечества

В статье «Семь граней Великой степи» Президент страны особо отметил важную роль кино в позна­нии истории, сохранении и популяризации наследия народа. «В современном мире огромное мес­то в историческом самопознании народов занимает киноискусство. В массовом восприя­тии яркие кинообразы порой играют более значимую роль, чем документальные портреты в фундаментальных научных монографиях», – подчерк­нул Глава государства.

Президент говорит о необходимости запуска в ближайшее время в производство специального цикла фильмов, телесериалов и полнометражных художественных картин, показывающих непрерывность цивилизационной истории Казахстана. Работа над этими проектами должна осуществляться с привлечением лучших отечественных и зарубежных сценаристов, режиссеров, актеров и других специалистов современной киноиндустрии.

Кроме того, подчеркивает Глава государства, нужно «расширить жанровую составляющую новых исторических теле-, кинопроизведений, включив помимо приключенческих и мелодраматических мотивов популярные сегодня у зрителей элементы фэнтези и остросюжетных блокбастеров. С этой целью можно задействовать богатый мифологический и фольклорный материал Великой степи». А для подрастающего поколения нужны качественные детских киноленты, мультипликационные сериалы, формирующие культ национальных супергероев. «Наши прославленные батыры, мыслители и правители достойны стать примером для подражания не только в Казахстане, но и во всем мире», – отмечает Нурсултан Назарбаев.

Главная киноплощадка страны – АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова – благодаря государственной поддержке уже претворяет в жизнь такие проекты. Киностудия оснащена современным оборудованием, которое дает широкие воз­можности для производства картин в разных жанрах, проектов­ с имиджевой, зрительской и фес­тивальной направленностью.

– Киностудия всегда поддерживала и своевременно воплощала в жизнь программы, инициированные Президентом страны. Именно по инициативе Главы государства был создан крупномасштабный исторический проект «Казахское ханство». И темы, обозначенные в статье «Семь граней Великой степи», будут внесены в план по производству национальных фильмов 2019 года. Стоит отметить, что киностудия уже создала ряд анимационных, документальных и художественных картин, рассказывающих о всаднической культуре наших предков, древней металлургии Великой степи, тюркском мире и Шелковом пути. В 2018 году запущены в производство анимационный фильм «Алтын адам», многосерийный фильм «Касымхан» (совместно с турецкими кинематографистами), циклы документальных фильмов «Тюркские народы Казахстана» и «Природа Казахстана», – сказала на пресс-конференции руководитель пресс-службы киностудии Айнур Исаева.

Сейчас идет работа над сценарием первого сезона сериала «Касымхан». А в середине декаб­ря в Алматы состоялся показ документальных фильмов о природе Казахстана и тюркских народах страны, снятых мэтрами казахстанской документалистики: «Природа Казахстана: Вслед за хангулом», «Особенная земля. Qyzylorda», «Природа Казахстана: На родине тюльпанов», «Природа Казахстана: «Алатау» и «Огонь, мерцающий в сосуде» из цикла «Тюркские народы Казахстана».

К примеру, фильм «Вслед за хангулом» повествует о бухарском олене. Это единственный из подвидов благородного оленя, который обитает в пустынной и полупус­тынной зонах. За великолепные рога – более метра длиной, с пятью отростками – бухарского оленя на Востоке величали «хангул», а в Западноевропейской культуре именуют – «королевский цветок». А фильм «Особенная земля. Qyzylorda» посвящен известному во всем мире объекту – космодрому Байконур.

Спешите видеть!

По данным пресс-службы киностудии, в прошлом году «Казах­фильм» по заказу Министерства культуры и спорта снял более десяти полнометражных худо­жественных картин: это философская драма «Шыңырау» режиссера Жанибека Жетируова, драма «Шырақшы» Ермека Турсунова, монофильм «Аруақ» Хуата Ахметова, биографическая лента «Балуан Шолақ» Нургельды Садыгулова, вестерн «Саташ» Тулегена Байтукенова, фантастическая лента «Ночной бог» Адильхана Ержанова, исторический фильм «Талан» Булата Калымбетова, байопик «Әміре» Джеффа Веспа, драма «Өзен» Эмира Байгазина, «Казахское ханство. Золотой трон» Рустема Абдрашова, «Путь Лидера. Астана» Акана Сатаева. А юным зрителям были адресованы анимационные картины «Мұзбалақ» и «Күлтегін».

«Путь Лидера. Астана» – это шестая часть киноэпопеи. Ранее снятые фильмы – «Небо моего детства», «Огненная река», «Железная гора», «Разрывая замкнутый круг», «Так сложились звез­ды» – имели небывалый успех у отечественного зрителя, стали известны за рубежом. Картину снимали почти полтора года, режиссером и съемочной группой проделана большая работа. Премьеру фильма посетил Глава государства.

В производстве находится еще ряд художественных фильмов, среди которых – телесериал «Эвакуация» о судьбах эвакуированных людей в Казахстан в годы Второй мировой войны, «Жеңімпаз» – об олимпийском чемпионе Жаксылыке Ушкемпирове, «Причал» – социальная драма о воспитании подростков, детский фильм «Бала ғашық», историческая лента «Томирис» – о легендарной царице массагетов.

Киностудия сняла 12 документальных картин и запустила в произ­водство еще 5 по тематике го­сударственных проектов «Туған жер», «Сакральная география Казах­стана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана».

«Казахфильм» осуществляет совместное производство картин с кинематографистами разных стран. Так, совместно с японскими кинематографистами запущен фильм «Конокрады», в планах – производство картин с Беларусью, Турцией, Россией и Египтом.

Покоряя киновершины

Значимым для отечественных кинематографистов стало и то, что Государственная премия 2018 года в области литературы и искусства присуждена создателям худо­жественного фильма «Дорога к матери». Премия присуждена режиссеру, заслуженному деятелю Казах­стана Акану Сатаеву, генеральному продюсеру Алие Назарбаевой,­ автору сценария Тимуру Жаксылыкову, актерам Алтынай Ногербек и Адилю Ахметову. В основу сюжета картины, ставшей обладательницей многих международных кинонаград, легла история о силе материнской любви, которая помогла главному герою справиться с испытаниями судьбы.

Ежегодно фильмы производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова принимают участие в международных кинофестивалях в странах СНГ и дальнего зарубежья. В 2018 году 45 фильмов приняли участие в 52 МКФ и 3 кинопремиях, завоевав 33 приза.

Впервые в истории независимого Казахстана фильм «Өзен» Эмира Байгазина завоевал один из главных призов в кинематогра­фическом мире – Венецианского льва. В создании фильма, ставшего заключительной частью кинотрилогии (первые две – «Уроки гармонии», «Раненый ангел»), режиссер и сценарист выступил еще и как оператор-постановщик. В дни работы 75-го Венецианского международного кинофестиваля ведущие западные СМИ высоко оценили работу казахстанского режиссера. Кстати, за его плечами уже есть другие серьезные победы. Дебютная картина Эмира Байгазина «Уроки гармонии» в 2013 году получила «Серебряного медведя» на Берлинале за выдающиеся художественные достижения.

Еще одна знаковая награда в копилке казахстанских фильмов – победа кинокартины «Амре» на МКФ Hollywood Film Festival в Лос-Анджелесе. Кинолента о легендарном казахском теноре Амре Кашаубае­ве получила награду Best Global Hollywood Film.

Становятся известными в меж­дународном кинопространстве документальные и короткомет­ражные фильмы киностудии. К примеру, картина «В поисках веры» режиссера Асии Байгожиной победила на фестивале документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» в Минске. Документальный фильм «13 километров» получил приз в Сербии. Короткометражная лента «Асан» режиссера Берика Жаханова удостоена специального приза жюри на МКФ Start film festival в Баку, а «Прятки» Венеры Каиржановой – приза за лучший сценарий на международном конкурсе Moscow Shorts ISFF. Ранее эти короткометражные ленты были показаны в рамках программы Short Film Corner 71-го Каннского кинофестиваля.

Несомненно, что 2019 год порадует зрителей новыми кинолентами. А среди других крупных планов в сфере отечественного кинемато­графа – открытие в столице кино­студии «Астанафильм». Строи­тельство объекта уже началось и­ будет идти в ближайшие 5 лет.