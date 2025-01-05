Снимавшего место крушения самолета актауского блогера выпустили из СИЗО

Происшествия,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Азамат Сарсенбаев рассказал о пережитом опыте в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

instagram.com/azamat_sarsenbayev/

На своей странице в Instagram экоактивист, общественник написал, что стал более непоколебимым в своих принципах.

«Все эти 10 дней изоляции, в 150 километрах от дома, прокручивал в голове только эти слова. Честно говоря, я рад этому опыту, так как чувствую, что закалился ещё больше, стал сильнее и несгибаемее в своих принципах. В общем друзья, мне хочется многое вам написать. Но сначала, хочу поцеловать жену, крепко обнять детей, принять горячий душ и нормально выспаться в теплой уютной обстановке», – отметил он.

Напомним,  Азамат Сарсенбаев опубликовал снимки с места крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» близ аэропорта Актау на своей странице в соцсетях. Шокирующие кадры показывают масштабы трагедии. Его снимки быстро распространились в казахстанских и зарубежных соцсетях и СМИ. 

Ранее блогер рассказал о том, что его задержали сотрудники полиции. Позже его обвинили в неповиновении требованию сотрудника правоохранительных органов и арестовали на 10 суток. 

 

#самолет #блогер #СИЗО #крушение #Азамат Сарсенбаев

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