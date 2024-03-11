Снизить цены на продукты и не продавать алкоголь призвал верховный муфтий Казахстана

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы также предложил предпринимателям сделать цены в кафе и столовых доступными, передает Kazpravda.kz
Глава ДУМК отметил, что Рамазан – султан двенадцати месяцев, благословенный и прощающий месяц.
В этом месяце усилятся такие качества, как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера.
– Пост – это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост – это духовная пища для души и исцеление для тела. Рамазан – это великая школа терпения для мусульманина, духовно очищающая тело и душу человека, – говорит он.
Если люди, которые по состоянию здоровья или старости не могут поститься, но покормят постящихся, то за это тоже полагается вознаграждение.
– В этой связи, я призываю всех своих соотечественников внести свой вклад в благотворительную деятельность, которая будет реализована в течение священного месяца. Призываю предпринимателей снизить цены на социально важные продукты питания. Предлагаю в заведениях общественного питания сделать меню по доступным ценам, ведь это тоже будет одним из благих дел. Мы выражаем пожелание, чтобы алкоголь, являющийся источником всего зла, не продавался в магазинах. Также я призываю вас внести хоть небольшой вклад в строительство таких важных мест, как дороги, мосты, школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся для общего блага всех жителей, – говорит верховный муфтий.