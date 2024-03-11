Снизить цены на продукты и не продавать алкоголь призвал верховный муфтий Казахстана

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Глава ДУМК отметил, что Рамазан – султан двенадцати месяцев, благословенный и прощающий месяц.

В этом месяце усилятся такие качества, как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера.

– Пост – это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост – это духовная пища для души и исцеление для тела. Рамазан – это великая школа терпения для мусульманина, духовно очищающая тело и душу человека, – говорит он.

Если люди, которые по состоянию здоровья или старости не могут поститься, но покормят постящихся, то за это тоже полагается вознаграждение.