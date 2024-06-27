Соглашения на $629 млн подписаны на форуме «Казахстан – Китай» в Урумчи

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин принял участие в работе III межрегионального форума «Казахстан – Китай», прошедшего 26 июня в Урумчи (СУАР, КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

На этой крупной диалоговой площадке обсуждаются актуальные вопросы торгово-экономического, транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и Китая. В форуме участвовали представители 17 областей, крупных компаний и деловых кругов Казахстана и 27 регионов КНР.

Как отметил Серик Жумангарин на открытии мероприятия, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан.

«Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества», — заявил вице-премьер.

В рамках форума были подписаны 17 документов на $629,1 млн. Среди крупнейших: соглашения между Алматинской областью и ОАО «TBEA» о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования, три контракта на поставку подсолнечного масла, договор между ТОО «Qazaq Camel» и Xinjang Huaken Dairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока и другие.

В этот же день в Урумчи начала работу международная выставка «ЭКСПО Китай-Евразия». Это восьмая по счету профессиональная бренд-выставка, ориентированная на рынок. В ее открытии приняли участие главы правительств Узбекистана и Кыргызстана, заместители премьер-министров Казахстана и Таджикистана.

В своей приветственной речи на открытии выставки Серик Жумангарин подчеркнул, что новая страница «золотого 30-летия» отношений между Китаем и Казахстаном ставит новые амбициозные цели. Одна из них – доведение взаимного товарооборота до $100 млрд.

Казахстанский павильон площадью 260 кв. м стал самым крупным среди гостевых на «ЭКСПО Китай-Евразия». Здесь разместились экспортные товары 42 двух отечественных компаний. Наша страна представила преимущественно продукты питания. Организатором казахстанского павильона стал Центр развития торговой политики Qaztrade.

Справочно: выставка «ЭКСПО Китай-Евразия» проходит с 26 по 30 июня 2024 года в г. Урумчи, СУАР. Она организуется совместно Министерством коммерции и Министерством иностранных дел Китая, Китайским комитетом содействия развитию международной торговли и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района. Общая выставочная площадь мероприятия составляет 140 000 кв. м. В нем принимают участие 1900 компаний и организаций из 50 стран, регионов и международных организаций, 30 провинций, автономных районов и муниципалитетов КНР.