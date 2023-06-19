Сохранять единство и идти вперед

Точно так же близки мне темы воспитания, которые поднимались на курултае. Я вырос в большой многодетной немецкой семье. У нас авторитет родителей был непререкаем. Такие ценности и нравственные установки, как «не обманывай», «не воруй», воспитывались с младых ногтей.

Семейные ценности лежат в основе нашей жизни. Сейчас они, к сожалению, размываются, в том числе происходит это под влиянием извне. Многие родители предпочитают дать ребенку смартфон, чем заниматься с ним. Вот и сидит он, уставившись в экран, портит зрение.

А я в свое время зрение испортил, потому что под одеялом читал книги с фонариком. Тогда книги были в страшном дефиците, их выдавали совсем ненадолго, и надо было успеть за ночь прочесть. Я абсолютно согласен с тем, что необходимо детей приобщать к чтению. У меня есть школы – сельская и городская, которые я патронирую. Постоянно дарю им библиотечки, привожу книги в большом количестве. И говорю детям: читайте, вы такие счастливые, у вас есть такая прекрасная возможность.

Доказано, что, когда человек читает, у него мозги сильнее работают, он развивает во­ображение. Я всеми фибрами души за то, чтобы дети больше читали, а родители находили возможность больше времени проводить с ними, в том числе и вместе читать и обсуждать прочитанные книги.

Я полностью разделяю идею создания курултая. В древности он собирался, когда были важные моменты в жизни государства и народа. И сейчас такая инициатива как нельзя кстати. У нас за 30-летнюю историю простых времен и не было – внутренние проб­лемы, мировые кризисы...

Сегодня, когда тектонические сдвиги происходят в мире, конечно, не хочется стать разменной картой в чьей-то большой политической игре. Поэтому нам так важно сохранять единство, четко осознавать, кто мы и каков наш собственный путь, понимать и продвигать наши национальные интересы. Это поможет нам не просто выжить как государству и нации, а развиваться и идти в рост.