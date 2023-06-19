Сохранять единство и идти вперед
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Альберт Рау, вице-спикер Мажилиса Парламента РК
– Меня, как участника курултая, как отца и деда, беспокоит, что в мире есть угрозы и вызовы, ведь зачастую и опыт многих стран говорит о том, что многие перевороты, внутренние конфликты происходили и происходят из-за внешнего вмешательства и раскалывания народа внутри страны. У меня большая надежда на нашего Президента именно как на профессионального дипломата мирового уровня. Он работал в ООН, все процессы понимает, видно его активную политику.